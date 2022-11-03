В Тульской области запретили использование беспилотных летательных аппаратов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Теперь в регионе запрещено использование гражданами, индивидуальными предпринимателями и организациями любых беспилотных летательных аппаратов.

Исключения составляют лишь квадрокоптеры и дроны, принадлежащие органам государственной власти и подведомственным им организациям, а также организациям, выполняющим государственный оборонзаказ, и иным - по договору с органами госвласти и подведомственным им организациям в рамках возложенных на них функций.

Собственники беспилотных летательных аппаратов обязаны поставить на государственный учет такие аппараты в Федеральном агентстве воздушного транспорта и обеспечить неукоснительное соблюдение правил государственного учета беспилотных гражданских воздушных судов.

В соответствии с действующим законодательством нарушение правил использования воздушного пространства влечет административную или уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.