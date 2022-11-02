Губернатор Тульской области проводил мобилизованных туляков в зону СВО Фото: материалы пресс-служб

Из Тулы 2 ноября к месту выполнения боевых задач была отправлена группа мобилизованных. Накануне прошел боевой смотр, где было решено, что военнослужащие полностью готовы к выполнению поставленных задач. На полигонах готовили снайперов расчетов крупнокалиберного пулемета «Корд», пулемета Калашникова, гранатометов АГС-17 и РПГ-7Д. Мобилизованные проходили занятия по специальной огневой подготовке, метанию учебных ручных гранат, подготовке расчетов минометной батареи, тактической медицине, отработке действий в составе групп по ведению боя в городских условиях.

Губернатор Тульской области проводил мобилизованных туляков в зону СВО Фото: материалы пресс-служб

На отправке присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который напутствовал бойцов и отметил, что перед ним стоят настоящие патриоты страны.

Губернатор Тульской области проводил мобилизованных туляков в зону СВО Фото: материалы пресс-служб

Военнослужащие получили всю необходимую эккипировку и специальную технику.

На выполнение боевых задач личный состав благословил иерей Дионисий Малякин. Военнослужащие пообщались с родственниками и отбыли для прохождения боевого слаживания на полигоны Министерства обороны, находящиеся в тыловой зоне СВО.

Губернатор Тульской области проводил мобилизованных туляков в зону СВО

В Успенском кафедральном соборе Алексей Дюмин поставил свечу и помолился о здравии наших воинов.