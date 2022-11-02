Николай Воробьев: Гордимся нашими военными и ждем с победой!

Из Тулы для выполнения боевых задач выдвинулись подразделение мобилизованных

В напутственной речи Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что здесь, в этом строю, стоят верные сыны Отечества, истинные патриоты, которые откликнулись на призыв Родины, прошли боевую подготовку, вспомнили ранее приобретенные навыки и освоили новые.

Мобилизованные проходили подготовку и боевое слаживание в 51-м полку 106-й дивизии ВДВ

В отправке военных также приняли участие секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, активисты «Молодой Гвардии». Волонтеры «Единой России» вместе с представителями других общественных организаций провожали уезжавших бойцов, держа в руках флаги-триколор и самодельные плакаты со словами общей поддержки и гордости.

Волонтеры «Единой России» вместе с представителями других общественных организаций провожали уезжавших бойцов.

- Благодаря Губернатору Тульской области и масштабной, поистине народной акции «Все для Победы-71» мобилизованные из нашего региона обеспечены всем необходимых для несения службы в условиях военной спецоперации, – отметил Николай Воробьев. – Воины прошли боевое слаживание, подготовку, получили снаряжение, оборудование, транспорт, продукты. Но самое главное, что наши ребята знают и чувствуют – мы ими гордимся, мы в них верим и ждем с победой! Тульский край – земля героев, настоящих патриотов. В ней сила ратных подвигов предков, духовная сила и мощь. С таким наследием, с такой поддержкой наши солдаты и офицеры с честью выполнят гражданский и воинский долг перед Родиной!