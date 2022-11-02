День рождения «Стрелы»: 71-я годовщина в 71-м регионе Фото: Игорь Копытов

Свою историю ПАО «НПО «Стрела» ведет с 1951 года, когда был образован Завод № 668, впоследствии ставший заводом «Арсенал» по производству радиолокационных станций наземной артиллерийской разведки. Сегодня «Стрела» – это одно из ведущих отечественных производств радиоэлектронной промышленности, поэтому поздравить коллектив в день рождения прибыли представители исполнительной и законодательной власти региона и города.

В самом начале мероприятия демонстрировался видеоролик о становлении предприятия, содержащий уникальные кадры. Зрители впервые увидели цифровой двойник тульского оружейного «Арсенала», открытого по указу Екатерины || в 1787 году. Этот факт особо отметил в своем приветственном слове к коллективу генеральный директор предприятия Вячеслав Чапкин:

генеральный директор предприятия Вячеслав Чапкин Фото: Игорь Копытов

– Наши программисты проделали очень непростую работу, чтобы по немногим сохранившимся архивным документам воссоздать максимально точно облик того места, где сегодня работает «Стрела». Уникальный проект находится в завершающей стадии и скоро можно будет представить, как выглядел легендарный «Арсенал» вплоть до точных размеров окон и их размещения.

Сегодня мы празднуем 71-ю годовщину в 71-м регионе. Это знаковое событие, и мы с большой гордостью встречаем эту дату. В России – мощный оборонно-промышленный комплекс, и пятая его часть находится именно в Туле. А в ней немалую долю занимает наша «Стрела».

Сейчас перед нами стоят задачи государственной важности. Впереди очень много работы связанной с увеличением объемов производства, которые в будущем году вырастут в несколько раз, и с дальнейшим развитием – продолжим реконструкцию, создание новых рабочих мест. Уверен, со всем этим мы справимся.

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина коллектив ПАО «НПО «Стрела» поздравил министр промышленности и торговли Вячеслав Романов, который отметил, что история предприятия уходит корнями в историю российского оружейного дела гораздо глубже, чем на 71 год.

– Роль «Стрелы» среди оборонных предприятий велика, ваша продукция уже доказала свою эффективность в ходе проведения СВО. Ваши коллеги по предприятию сегодня не только стоят за станками, работают в конструкторских отделах, но и плечом к плечу вместе с солдатами вооруженных сил Российской Федерации принимают непосредственное участие в спецоперации, делают это с честью и мужеством, – подчеркнул министр. – Поэтому каждый на своем рабочем месте должен делать все максимально для того, чтобы приблизить нашу победу. Огромный и низкий поклон вам за ваш труд!

К поздравлениям присоединился главный федеральный инспектор по Тульской области Анатолий Симонов, отметивший, что работа дружного и ответственного коллектива «Стрелы» бесценна в текущих условиях, в деле укрепления обороноспособности страны.

Поздравить коллектив с памятной датой приехал председатель комитета Тульской областной Думы по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Юрий Цкипури, который озвучил приветственный адрес за подписью председателя регионального парламента Николая Воробьева:

- Производимая вами продукция – радиолокационные станции и комплексы, а также элементы для зенитно-ракетных комплексов, систем противовоздушной и противоракетной обороны – зачастую не имеет аналогов в мире. Солидная научная база помогает вам проектировать и воплощать в жизнь все новые и новые перспективные изделия и разработки. Во многом это заслуга вашего прославленного коллектива, в котором трудится немало профессионалов, настоящих мастеров своего дела.

От себя лично Юрий Цкипури поблагодарил сотрудников предприятия за добросовестный труд на благо России и Тульского края:

Юрий Цкипури

– Депутаты – народные избранники, так что получается в своем лице я поздравляю вас от имени всего населения Земли Тульской. Большой поклон ветеранам производств, которые передают свой опыт и традиции молодому поколению. Это важно, потому что у предприятия сегодня очень большое будущее, связанное с научными исследованиями, современными передовыми технологиями. Ваш коллектив – большая опора для властей в реализации программы социально-экономического развития Тульской области на 2022-26 годы. Крепкого вам, истинным патриотам свой родины, здоровья и счастья, добра и успехов!

Глава города Тулы Ольга Слюсарева в своем поздравлении отметила:

глава города Тулы Ольга Слюсарева Фото: Игорь Копытов

– НПО «Стрела» сегодня – одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса нашего региона. Ваши разработки не имеют аналогов в мире. Вы осуществляете полный цикл – от научных идей до постановки образцов на серийное производство. За каждым достижением стоят люди – профессионалы, знающие и любящие свое дело. Благодаря вам, живет слава Тулы – мощного арсенала и нерушимого щита нашей страны.

Желаю всему коллективу дальнейшей успешной работы, благополучия, здоровья, уверенности в завтрашнем дне.

На торжественном собрании отличившимся сотрудникам ПАО «НПО «Стрела» были вручены награды Минпромторга РФ, главы региона и Тульской областной Думы, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», присвоены звания ветеранов труда. А в заключение состоялся праздничный концерт, в котором принял участие подшефный отряд юнармейцев из центра образования № 7.

Александр Овсянников, начальник транспортного цеха:

начальник транспортного цеха Александр Овсянников Фото: Игорь Копытов

– На предприятие я пришел еще в 1987 году. Застал самые тяжелые для всей оборонки времена 90-х, когда настрой среди всех нас царил упаднический. Складывалось ощущение, что мы никому не нужны. Но как только наметились перспективы, начался подъем, тот дух профессионализма, который был заложен еще на «Арсенале», а потом и «Стреле», сразу проявил себя. Без идеи работать всегда непросто, а когда люди понимают, что вместе они — сила, можно добиться поразительных успехов.

В транспортном цехе сегодня трудятся больше восьмидесяти человек. И каждый, выполняя свою задачу на своем месте, четко осознает, что он – очень важное звено одного большого дела. Главное, я уверен в своих людях, в том, что они с полной ответственностью относятся к своей работе. Так что отмечаем 71-летие предприятия с хорошим боевым настроем, который дает возможность с оптимизмом смотреть вперед.

Лидия Кельм, начальник цеха химических технологий, удостоенная в праздничный день звания «Заслуженный ветеран ПАО «НПО «Стрела»:

Лидия Кельм, начальник цеха химических технологий Фото: Игорь Копытов

– На «Стреле» я уже четыре десятилетия – пришла сюда сразу после института. Начинала свой путь инженером-технологом, работала инженером-химиком, начальником техбюро, а последние годы - начальником цеха. Цех наш непростой, но коллектив очень дружный, высокопрофессиональный – практически все специалисты с высшим образованием. Даже простые рабочие – пропитчики, гальваники, окрасчики. Есть и старожилы с огромным опытом работы, большинство – среди инженерно-технических работников, и молодежь, которая очень быстро влилась в деятельность цеха. Все мы хотим, чтобы наши изделия были высшего качества и помогали нашим ребятам в проведении СВО.

День рождения «Стрелы»: 71-я годовщина в 71-м регионе Фото: Игорь Копытов

День рождения «Стрелы»: 71-я годовщина в 71-м регионе Фото: Игорь Копытов

День рождения «Стрелы»: 71-я годовщина в 71-м регионе Фото: Игорь Копытов