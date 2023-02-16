17 февраля в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - 9-й пр-зд, 34, 39-а; 10-й пр-зд, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.); 11-й пр-зд, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.); 13-й пр-зд, 2-12, 12-а; 8-й пр-зд, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.); 9-й пр-зд, 36-46 (чётн.), 39-б, 39-51 (нечётн); 13-й пр-зд, 13, 14, 15; 26-й пр-зд, 1-10; ул. Карпова, 50, 52, 58, 60; ул. Металлургов, 43, 34, 36-а, 42, 38, 46-а, 40, 44-б, 46, 48; ул. Кутузова, 108, 108-а; Мясново: ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (чётн.), 12-а, 19-а; ул. Моторная, 2; ул. Кабакова, 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 6, 6-а, 9, 10; ул. Планерная, 2, 11-31 (нечётн.), 14-28 (чётн.); ул. Громова, 1-39 (нечётн.), 2, 2-а, 6-24 (чётн.), 24-а, 24-б, 24-в; ул. Переходная, 4, 5, 6; ул. Н.Краснослободская, 1-а-к, 2-а-е, 8-а, 10-а, 2, 6, 12, 1-23 (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 23-а, 23-б, 61-а, 61-б, 53-а, 53-б, 5-61 (нечётн.), 8-36, 46-72 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 7-а, 7-б, 9-а, 13-а, 15-а, 2-14 (чётн.), 3-13 (нечётн.); ул. Кабакова, 11-17 (нечётн.), 14-20 (чётн.), 17-а; 1-й пр-зд, 29; Клинской пр-зд, 33-43 (нечётн.), 30-42 (чётн.); ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37; Мясново: ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 15-а, 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а; ул. Ликбеза, 3, 9, 10, 15, 17, 19, 27, 31; Мясново: ул. Чмутова, 14-43; ул. Моторная, 2-46 (чётн.), 3-9 (нечётн.), 9-а; 1-й пр-зд, 1-5 (нечётн.), 2-ж, 2-в, 2-б, 2-г, 2-д, 2-е; ул. Планерная, 8; Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.); ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.), 44, 62, 64, 36; 4-й пр-зд, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б; ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Мясново: пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 9-а, 11-а, 3-11 (нечётн.); пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а, 5-а, 7-а, 3-а, 3-б; ул. Громова, 40; Мясново: 4-й проезд, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а; 3-й проезд 31-43 (нечётн.), 38; ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 16-а, 18-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж, 9-а, 7-б, 7-13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская 25, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-а; ул. Рогова 25; 2-й пр-зд 25, 31.; ул. Епифанская, 62-124 (чётн.); ул. Марата, 15-23 (нечётн.), 8-18 (чётн.); ул. Степанова, 38; ул. К. Маркса, 101; ул. 1-я Криволученская, 5, 2-62 (чётн.); ул. Госовета, 34-б; ул. Горсовета, 4;

с 9:30 до 14:00 - ул. Демидовская, 117, 119, 121; ул. Дегтярёва, 52, 42-а; ул. Октябрьская, 74, 78; ул. Пузакова, 1 (Камера); ул. Демонстрации, 146-а, 148, 150; ул. Дм. Ульянова, 32; ул. Одоевская, 5, 16, 16-а.