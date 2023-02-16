Тульское отделение РВИО получило признание в масштабе России

Тульское отделение РВИО ведет активную военно-патриотическую деятельность с 2013 года. Фото: материалы пресс-служб

14 февраля председатель Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) филиала ОАО «РЖД», заслуженный работник транспорта РФ Александр Потапенко подвел итоги работы ТРО РВИО в минувшем году и поделился планами на 2023-й.

Напомним, что Российское военно-историческое общество создано в 2012 году по Указу Президента РФ Владимира Путина как прямой продолжатель традиций Императорского русского военно-исторического общества. Главная миссия РВИО – утверждение в обществе патриотических ценностей, противодействие попыткам исказить военную историю нашей державы.

Тульское отделение РВИО ведет активную военно-патриотическую деятельность с 2013 года. В его составе – более 1300 человек, среди которых как профессионалы в вопросах военной истории, так и неравнодушные активисты. Создано 16 местных отделений практически во всех в муниципалитетах региона. В 2020 году был создан Попечительский Совет РО РВИО, его председателем является губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Александр Потапенко рассказал о многочисленных проектах, реализуемых Тульским региональным отделением РВИО. Фото: материалы пресс-служб

- Одним из наиболее значимых событий в деятельности ТРО РВИО в ушедшем году стал семинар для руководителей региональных отделений РВИО «Лучшие практики деятельности патриотической и военно-исторической направленности», собравший представителей из 70 регионов, - рассказал Александр Потапенко. - Мероприятие, проходившее в Туле с 26 по 28 мая, было очень ответственным, почетным для нас. Уровень проведения семинара оказался настолько высок, что поначалу не нашлось региона, который должен был принять от нас эстафету – долгое время никто не мог набраться смелости и взять инициативу на себя: потому что планку требовалось поднимать. Наше региональное отделение получило всероссийское признание, нас ставили в пример в плане реализации многих проектов, в плане нашей организационной структуры и решению тех или иных вопросов. И когда на семинаре состоялся видеомост с ДНР (там только-только было создано представительство РВИО), то его председатель попросил, чтобы над ними установило шефство одно из отделений РВИО. Он хотел, чтобы это была именно Тула. Мы приняли предложение, состоялась моя поездка в ДНР как председателя ТРО РВИО, я был в Мариуполе, Донецке. Подписали соглашение о сотрудничестве между Тульским отделением РВИО и представительством ДНР, оказали необходимую материальную помощь в создании офиса местного отделения РВИО, отвезли туда большое количество литературы для школьников Донбасса.

В ходе визита мы предложили (и это было хорошо воспринято) установить мемориальный комплекс в виде памятника солдату-освободителю, спасающему ребенка. Планировали сделать это в Мариуполе в Левобережном районе, закрепленном за Тульской областью, но макет скульптурной композиции настолько понравился в Донецке, что руководство ДНР попросило поставить его там. Сегодня есть все для того, чтобы начать эту работу, не хватает только мирного неба над Донецком. Думаю, это время не за горами… Надеюсь, что реализация этого проекта послужит новым импульсом для восстановления территорий, которые вернулись в Россию.

О других проектах

Далее Александр Потапенко рассказал о других проектах ТРО РВИО. В частности, в 2022 году были установлены памятники на Всехсвятском кладбище пионеру Валентину Паршутину, героям-комсомольцам Дмитрию Анкудинову и Александру Дубову, погибшим при обороне Тулы в 1941 году. Устанавливаются мемориальные доски в школах и университетах. Благодаря тульскому отделению РВИО было осуществлено перезахоронение останков воинов, найденных поисковиками. Были установлены имена трех погибших.

- Поражаешься тому, что поисковики тратят свои время, ресурсы, семейный бюджет, стараешься максимально им помочь, чтобы их работа была более результативной, и чтобы они сделали как можно больше. Юг Тульской области – это до сих пор не полностью раскрытая история боевых действий: здесь бои велись и в период наступления Гудериана в 1941 году, а завершились только с разгромом врага на Курской дуге в 1943-м. В Арсеньевском и Белевском районах постоянно шли сражения, еще много неизвестных страниц истории о событиях в тех местах. Надо отдать должное поисковикам, которые работают не только «на земле», но и в архивах, они заслуживают всяческой поддержки, - подчеркнул Александр Федорович.

В Узловой на станции открыт музейный комплекс, посвященный городу воинской доблести. Кроме того, в прошлом году отделение совместно с гражданской инициативой «Бессмертный полк в Туле» выпустило книгу «Солдатские письма. Читаем вместе». Это сборник из 357 писем 119 авторов. 1200 экземпляров издания переданы в школы, музеи и библиотеки региона.

- Еще один важный момент – частичная мобилизация, - отметил Александр Потапенко. - Мы в Тульском отделении РВИО приняли решение оказать содействие в приобретении экипировки, оснащении военнослужащих, которые призывались с территории Тульской области. Эта работа получила большую поддержку среди тульских железнодорожников, которые состоят в нашем отделении РВИО. Они приняли решение перечислить часть заработка для поддержки военнослужащих – было собрано порядка 4 млн рублей. Тульские железнодорожники не остались в стороне, когда в наш регион в начале 2022 года стали прибывать беженцы с Донбасса: для тех, кто был вынужден покинуть свои родные места, работниками нашего территориального управления филиала ОАО «РЖД» было выделено средств из своей зарплаты на сумму порядка 1 млн рублей.

Потом появилась проблема нашего военного госпиталя: раненые прибывают, родственников рядом нет… И тульским региональным отделением РВИО были закуплены для них необходимые личные принадлежности. Мы закрыли месячную потребность госпиталя в лекарствах, медикаментах, перевязочных материалах. В этом году нацелены продолжать этот процесс.

Про перспективы

В этом году появится ряд новых направлений нашей работы - тематику для этого прописывает сама жизнь. Будем реагировать на внешние вызовы, воспитывать из нашей молодежи истинных патриотов Родины, не остановимся и в поддержке мобилизованных. Центральное военно-историческое общество предложило в этом году на Тульской земле провести Всероссийский форум молодежи. Мы с радостью дали добро, активно готовимся к этому мероприятию, которое пройдет в апреле-мае. Почетно, что из всех субъектов РВИО выбрали именно нас. В завершение остановлюсь на важном моменте: любое мероприятие, которое сегодня проходит, нельзя рассматривать в отрыве от происходящих событий. Мы взаимодействуем со многими организациями, готовы к диалогу и совместной работе.