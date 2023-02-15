16 февраля в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 12:00 - ул. Оборонная, 2-22 (чётн.); ул. Войкова, 1-9 (нечётн.), 4, 6;

с 9:00 до 16:00 - ул. Фрунзе, 7-а, 7-б, 9, 11, 13; ул. Кл. Цеткин, 4-18, 5 к.1, 5 к.2, 5 к.3; ул. Бр. Жабровых, 12; Красноармейский пр-т, 19-а; пер. Кирпичный, 4-24 (чётн.); ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.); ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 14-23; ул. Октябрьская, 132; пер. Володарского, 1-35 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Сакко и Ванцетти, 175-а, 148-а, 175-195 (нечётн.), 148-160 (чётн.); ул. Гайдара, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Бардина, 22, 23, 24, 25, 27, 29; ул. Кутузова, 130; ул. Металлургов, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22-а, 22-б; Мясново: ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 15-а, 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а; ул. Ликбеза, 3, 6, 9, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 31; 1-й Клинской пр-зд, 1; ул. Чмутова, 4-54 (чётн.), 5, 3, 3-а, 36-а; ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-23 (нечётн.), 14-а, 21-а, 19-а, 17-а, 11-а, 9-а, 7-а, 7-б, 12-а, 26; ул. М. Кулига, 3-а, 2-6 (чётн.), 3-15 (нечётн.), 9-а, 13-а, 13-б, 13-в; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. Б. Кулига, 3-57 (нечётн.), 4-56 (чётн.), 44-а, 28-а, 14-а; ул. В. Студёнка, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 11-а, 13-а; Мясново: ул. В. Краснослободская, 5-25 (нечётн.), 8-36 (чётн.), 23-а, 23-б; ул. Громова, 1-9 (нечётн.), 2, 2-а; ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37; ул. Н. Краснослободская, 1-а, 1-б; Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47; Одоевское ш., 70-96 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.); 10-й пр-зд, 42-б, 42-в; 11-й пр-зд, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а; 12-й пр-зд, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а; 13-й пр-зд, 42-51, 36; п. Косая Гора, ул. Папанина, 1-33 (нечётн.), 1-а, 1-б, 33-а, 2-38 (чётн.); ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-40 (чётн.), 2-а; ул. Вахрушева, 1-а, б, 3, 3-а, 5, 6, 8;

с 9:30 до 14:00 - ул. Пузакова, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Демидовская, 74;

с 13:00 до 16:00 - ул. Кутузова, 108, 108-в, 110, 110-а, 110-б, 112; ул. Волкова, 13-а, 13-б; ул. Металлургов, 38-а.