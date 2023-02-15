УФНС России настраивает Единый налоговый платеж

Управлении Федеральной налоговой службы по Тульской области состоялась встреча заместителей руководителя Управления Евгения Кожакова и Светланой Алексеевой с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тульской области Александром Головиным, председателем Тульского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Михаилом Глуховым и руководителем регионального отделения «Народного фронта» Еленой Шмелевой по вопросам внедрения Единого налогового счета (ЕНС).

Внедрение ЕНС для уплаты налогов, сборов и страховых взносов – новация, направленная на усовершенствование порядка уплаты налогов организациями и индивидуальными предпринимателями. Нововведение вступило в силу с 1 января 2023 года и стало обязательным для организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Технология ЕНС кардинально отличается от прежней системы уплаты налогов и позволяет налогоплательщикам уплатить все налоги одной суммой – единым налоговым платежом, что значительно упрощает процесс уплаты налогов.

На встрече было отмечено, что при переходе на новый порядок уплаты налогов у налогоплательщиков возникают различные вопросы по ЕНС. Такие обращения поступают и в УФНС и в общественные структуры.

«В ОПОРЕ РОССИИ наверно не проходит и дня, что бы не были затронуты вопросы по работе в новых условиях. Многие налогоплательщики в начале года были удивлены появившимся задолженностям на портале Государственных услуг. Это произошло в результате объединение счетов физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Меняется форма предоставления отчетности. Теперь многим необходимо подавать уведомления о своих сделанных платежах. Многие предприниматели не вникают в налоговое администрирование и потребуется врем. Что бы привыкнуть ко всем нововведениям», - отметил председатель Тульского отделения «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов.

На сайте ФНС России «Единый налоговый счет» создана страница, которая содержит подробную информацию о ЕНС, ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, а также реквизиты, необходимые для заполнения платежных документов и образцы их заполнения.

В целях наиболее эффективного информирования граждан по всем возникающим вопросам, связанным с ЕНС, достигнута договоренность тесного сотрудничества Управления с Отделением Народного Фронта в Тульской области, Уполномоченным по защите прав предпринимателей Головиным и Тульским региональным отделением «Опора России» в Тульской области.

Также Управлением проводится активная информационная работа по разъяснению нового порядка уплаты налогов. Так 21 февраля в 14 часов планируется провести вебинар для налогоплательщиков по теме применения Единого налогового счёта. Участие в вебинаре бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке sbis.ru/webinar/.