Состояние окружающей среды зависит от отношения к ней

В 2022 году в Тульской области закуплено и установлено 500 контейнеров для раздельного сбора мусора

- За последние годы по поручению губернатора Алексея Дюмина проведена колоссальная работа во всех сферах экологии региона. В том числе, по созданию инфраструктуры и развитию системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Напомню, что до 1 августа 2019 года (т.е. до начала «мусорной реформы») в Тульской области централизованно вывозили мусор только из 30% населенных пунктов. Например, в Кимовском районе мусор вывозили только из части самого Кимовска - и больше ниоткуда. А в Чернском районе практически у каждого населенного пункта была несанкционированная свалка. Сейчас мусор вывозят фактически из 100% населенных пунктов, - отметил Юрий Панфилов.

Юрий Панфилов

По словам министра, с привлечением областного бюджета в минувшем году ликвидировано 25 несанкционированных свалок в Алексине, Ефремове, Новомосковске, Дубенском, Кимовском, Узловском и Чернском районах. С территории площадью более 61 га вывезено 117 тыс. куб. м отходов. Проводились работы по биологическому этапу рекультивации свалок в дер. Каменке Кимовского района, пос. Славном, Белевском районе, в Киреевске.

- Два региональных оператора создали инфраструктуру по обработке отходов. В частности, в Туле работает комплекс по переработке отходов мощностью 100 тыс. тонн. Данный объект является одним из самых высокоэффективных - более 60% отходов идет в переработку, а стекло извлекается на все 100%. Пока действует первая очередь предприятия, но строится и вторая — на 480 тыс. тонн отходов. В Дубенском районе продолжает работать современный комплекс по обработке ТКО мощностью 440 тыс. тонн в год. Благодаря этому достигнуты показатели проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология». В том числе – вдвое перевыполнен показатель по доле ТКО, направленных на обработку. Сейчас в регионе эксплуатируются семь полигонов ТКО, и в планах создание нового объекта в области обращения с ТКО в Узловском районе. Конечно, для повышения утилизации отходов их нужно сортировать еще на месте. Поэтому в 2022 году в рамках нацпроекта «Экология» в Тульской области закуплено и установлено 500 контейнеров для раздельного сбора мусора. В этом году начата установка еще 2000 таких контейнеров, - пояснил Юрий Панфилов.

В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» завершена очистка участков рек Дон, Шиворонь и Скнига в Кимовском, Киреевском, Узловском и Заокском районах общей протяженностью 10,5 км.

В 2022 году модернизирована система автоматизированного экологического мониторинга (САЭМ) окружающей среды. Теперь в нее поступают данные с восьми стационарных постов, установленных в Ефремове, Новомосковске и Узловском районе. Кроме того, отбор и исследование проб воздуха проводит передвижная экологическая лаборатория. В этом году превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не фиксировалось.

- Цель региональных надзорных мероприятий - не штрафы собрать, а не допустить нарушений и прекратить их, - подчеркнул Юрий Панфилов. - За 2022 год проведено 140 контрольных мероприятий, выявлено 79 нарушений законодательства. Взыскано 1,66 млн рублей штрафов. 153 человека привлечены к административной ответственности. 783 предостережения вынесено нарушителям.

Также министр напомнил, что в прошлом году в Большой Туле образована новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения – памятник природы «Геолого-палеоботанический природный комплекс у пос. Георгиево». Ее площадь – более 16 га. Новый статус позволит сохранить единственное в Центральной России местонахождение ископаемых растений каменноугольного периода.

В рамках нацпроекта «Экология» в регионе уделяется большое внимание экопросвещению и формированию экологической культуры. Ведь состояние окружающей среды зависит и от бережного отношения жителей к природе области. Каждый из нас может внести свой вклад в эту работу. В Тульской области проводится много эколого-просветительских мероприятий. Например, всероссийская акция «Вода России». У нас нет крупных рек, нет больших водохранилищ и озер, но по количеству участников акции «Вода России» мы лидеры. И поверьте, люди участвуют в очистках рек по зову сердца, никто административно на субботники никого не загоняет, - подчеркнул Юрий Панфилов.

В регионе проходят экологическая программа «Школа утилизации электроника», экомарафон «Сдай макулатуру — Спаси дерево!», акции «Сад памяти» и «Сохраним лес». В течение года в них приняли участие более 8 тысяч человек. Благодаря их вкладу очищено более 350 км берегов рек и прудов, направлено на переработку и утилизацию более 74 т макулатуры и более 65 тонн электролома, высажено более 190 тыс. деревьев и кустарников.

В 2022 году стартовал экологический проект «Без покрышек 71», благодаря которому жители региона смогли сдать на утилизацию более 2000 тонн покрышек.

- В 2023 году продолжится реализация всех экопроектов. Планируется создание новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и лесопарковых зеленых поясов, - подытожил Юрий Панфилов.