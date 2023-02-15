Сегодня важно быть сопричастными

Анастасия Махотина, тьютор ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

Добровольцы по всей стране не только отправляют на фронт одежду, обувь, письма и многое другое. Не остаются без поддержки как семьи мобилизованных граждан, так и жители новых российских территорий. Люди, неравнодушные к чужим проблемам, готовы бескорыстно помочь каждому, кто в этом нуждается.

Свой значимый вклад в это благое дело вносят тульские волонтеры.

«Чувствуем, что нужны»

- В конце октября прошлого года на базе нашего учебного учреждения открылся центр помощи семьям военнослужащих и семьям мобилизованных граждан, - говорит Анастасия Махотина, тьютор ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж». - В чем заключается наша работа? Это сбор гуманитарной помощи, собранной коллективом и студентами (одежда, предметы личной гигиены, продукты), адресная помощь непосредственно семьям, проведение социально значимых акций. Активно включены в работу наши студенты, которые делают множество полезных вещей. Например, доставка воды матерям военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне СВО, или расчистка снега на придомовой территории. В данной ситуации нельзя бросать без помощи тех, кто в ней нуждается – мужчины ушли защищать нашу Родину, им там не просто, а те, кто остался, должны обеспечить надежный тыл.

Все мы знаем историю и понимаем, что тыл тоже кует победу. Поэтому те, кто остался здесь, должны помогать друг другу, сплотиться и консолидироваться. Мы просто обязаны помогать всем, кто остался без мужчин - мамам, сестрам, женам...

Приведу один из примеров: в конце декабря приехали с новогодними подарками и творческой программой к многодетной женщине. У нее сын находится в зоне СВО, а дома - еще четверо детей. Кроме этого, постоянно пишем письма нашим бойцам: сейчас уже подготовили к 23 февраля поздравительные открытки. Донорские акции проводим – наши ребята сдают кровь, также в колл-центре наши студенты принимали обращения от семей военнослужащих. Есть задумка и на ближайшее будущее: хотим провести в колледже круглый стол с участниками СВО, чтобы ребята имели представление о том, что происходит на передовой из первых уст.

- В чем для вас главная цель волонтерства?

- Если нам досталось это непростое время, надо быть сопричастными. Хочется реализовать свою потребность быть нужным людям, помогать тем, кому это необходимо, не оставаться в стороне. Приятно получать обратную связь от наших воинов, их благодарность: значит это не просто так, наша работа нужна.

«Важна любая помощь»

Кроме помощи тем, кто находится на передовой, в регионе оказывается поддержка вынужденным переселенцам с Донбасса и Украины.

председатель Тульского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Галина Голованова

- Мы работаем с беженцами с февраля 2022 года, - рассказывает председатель Тульского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Галина Голованова. - Идет большой поток людей, которые прибывают сюда самостоятельно, им нужна наша поддержка. Мы помогаем беженцам в оформлении социальных пособий для многодетных, пенсионеров и инвалидов. У нас работает психосоциальная служба по программе международной федерации Красного Креста: оказываем прибывающим с Донбасса и Украины психологическую помощь. Не остаются без внимания и семьи мобилизованных: психологи выезжают к ним, выделяется гуманитарная помощь. Сейчас такое время, что любая помощь ценна как никогда!

«Готова подставить плечо»

Профессор ТГПУ им. Л. Н. Толстого Татьяна Володина организовала производство окопных свечей для фронта.

Профессор ТГПУ им. Л. Н. Толстого Татьяна Володина

- Я с самого начала пристально следила за ходом СВО, перечисляла деньги волонтерским организациям, а в сентябре, увидев, как оборачиваются события, поняла, что кампания «втягивается» в зиму, - говорит Татьяна Андреевна. – Как бойцу вскипятить чай или сварить суп, согреть руки и ноги, если на улице ветер и снег? Как это сделать, если ты в поле, в лесу или в окопе? И тут я вспомнила об изобретении фельдмаршала Гинденбурга, который придумал блиндажную свечу 150 лет назад. Изготовить ее легко в домашних условиях и без серьезных финансовых вложений. Все, что нужно: гофрированный картон, например, от бытовой или кухонной техники, жестяная банка от консервированного горошка или кукурузы и парафин. Такой свече не страшен ни сильный ветер, ни снег, она быстро разгорается и горит от 3 до 8 часов.

Для работы нужны единомышленники: в октябре я создала телеграмм-канал «Окопная свеча Тула», в котором сейчас более 500 подписчиков. Руководство университета выделило помещение, сейчас более 60 человек приходят работать в нашу мастерскую. Каждую неделю изготавливаем более 1000 окопных свечей и отправляем на фронт.

Я делаю это, потому что хочу чувствовать себя частью страны. У меня другой Родины нет, я готова подставить плечо для Отчизны везде, где могу.