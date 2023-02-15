Коронавирус в Тульской области: 73 новых случая заболевания за последние сутки на 15 февраля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 15 февраля, 90 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 183 381 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 8 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 189 625 человек.

За сутки умер 1 пациент, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 361 жителей региона.