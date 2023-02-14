Николай Воробьев: «Единая Россия» содействует пополнению библиотечных фондов региона

В рамках акции «Дарите книги с любовью» и партийного проекта «Культура малой Родины» представители партии «Единая Россия» доставили комплекты книг историко-патриотического содержания в Тульскую областную научную библиотеку.

Во вторник, 14 февраля, в рамках акции «Дарите книги с любовью» и партийного проекта «Культура малой Родины» представители партии «Единая Россия» доставили комплекты книг историко-патриотического содержания в Тульскую областную научную библиотеку.

С этим учреждением партия сотрудничает на протяжении нескольких лет, организуя совместные проекты по поддержке и развитию сельских библиотек, пополнению книжных фондов.

В этом году «Единая Россия» по доброй традиции присоединилась к благотворительной акции «Дарите книги с любовью» и организовала сбор и передачу изданий в библиотеки региона. К акции присоединились депутаты всех уровней, активисты и сторонники партии, волонтеры и молодогвардейцы.

– «Единая Россия» содействует пополнению библиотечных фондов региона, – отметил секретарь регионального отделения партии, председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Популяризация чтения, поддержка в оснащении муниципальных, школьных библиотек, содействие в издании краеведческой, патриотической литературы – важное направление народной программы «Единой России» и нашего проекта «Культура малой Родины». Надеемся, что новые комплекты изданий вызовут читательский интерес и займут достойное место на книжных полках».