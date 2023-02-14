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Происшествия14 февраля 2023 9:29

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Кимовском районе Тульской области

Госпитализированы еще несколько пассажиров общественного транспорта
Игорь КОПЫТОВ
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Кимовском районе Тульской области

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Кимовском районе Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

14 февраля в 10:20 на 15-м км автодороги Р-132 «Кимовск - Новольвовск» 55-летний мужчина за рулем «Лада Ларгус» выезд на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом «ГАЗ» под управлением 30-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Лада» — мужчина, чья личность устанавливается - скончались на месте происшествия. Также госпитализация потребовалась водителю и 6 пассажирам автобуса.

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