Два человека погибли в ДТП с автобусом в Кимовском районе Тульской области Фото: материалы пресс-служб

14 февраля в 10:20 на 15-м км автодороги Р-132 «Кимовск - Новольвовск» 55-летний мужчина за рулем «Лада Ларгус» выезд на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом «ГАЗ» под управлением 30-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Лада» — мужчина, чья личность устанавливается - скончались на месте происшествия. Также госпитализация потребовалась водителю и 6 пассажирам автобуса.