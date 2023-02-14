В Ефремове Тульской области будут восстанавливать поврежденный взрывом жилой дом Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, жилой дом № 2 по улице Химиков в Ефремове, пострадавший от взрыва бытового газа, расселять не будут — его восстановят по технологии, применяемой в Мариуполе.

Первый подъезд пятиэтажки демонтируют полностью, потом возведут заново. Также сделают новый фасад – весь дом покроют утеплителем, оштукатурят, а также покрасят. Кроме того, рабочие сделают новую металлическую крышу, отремонтируют подъезды, заменят инженерные сети и окна. Будет благоустроена прилегающая территория, во дворе установят детскую площадку.

Пока не будут проведены все ремонтно-восстановительные работы, жильцы пятиэтажки не будут оплачивать услуги ЖКХ. Так же, при необходимости, у тех, кто пока не может вернуться в свои квартиры — а это два первых подъезда — до сих пор есть возможность поселиться в пунктах временного размещения.

Трагедия, напомним, произошла 7 февраля. Погибли восемь человек, спасены - семеро, в том числе один ребенок, три человека пострадали.