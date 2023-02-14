Коронавирус в Тульской области: 70 новых случаев заболевания за последние сутки на 14 февраля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 14 февраля, 91 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 183 291 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 7 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 189 552 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 360 жителей региона.