Игорь Булаев: Постоянное движение - и есть развитие

Игорь Булаев, директор ООО «Киреевский солепромысел». Фото предоставлено ООО «Киреевский солепромысел».

Наш сегодняшний собеседник - Игорь Булаев, директор ООО «Киреевский солепромысел».

- Игорь Владимирович, вы возглавили компанию менее года назад. Ранее были связаны с предприятием?

- Конечно. Вместе с учредителем ООО «Киреевский солепромысел», я стоял у его истоков, строил этот завод, подбирал людей, занимался выстраиванием технологического процесса. Опыт подобной, в том числе организационной работы у меня есть, до этого мы построили завод в Калуге ООО «Сибирский элемент Рента-К», где производим автоклавный газобетон торговой марки «Калужский газобетон». В настройке работы этого предприятия я также принимал активное участие.

- Каков главный итог вашего первого года у руля компании?

- Самое важное, на мой взгляд, увеличение объемов продаж на 100%, несмотря на внешнюю обстановку и санкции. Были определенные проблемы по обслуживанию оборудования: подорожали расходные материалы, запчасти. Но мы оперативно подобрали достойные российские и белорусские аналоги.

В мае этого года «Киреевский солепромысел» отметит два года с момента запуска производства, но наша продукция, благодаря высокому качеству, уже успела занять достойную нишу на отечественном рынке. В прошлом году мы вышли на полную производственную мощность.

«Тульскую соль» покупают во многих городах ЦФО. Кроме Тульского региона, поставки идут в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Башкирию, а также Московскую, Ленинградскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую, Брянскую, Белгородскую, Тверскую, Рязанскую и Курскую области. Среди недавно открытых нами регионов – Крым, Краснодарский край, Калининград и даже Камчатка.

- Здорово! Чтобы так активно расширять географию продаж, наверное, не обойтись без постоянных поездок по регионам?

- Именно, я много времени провожу в дороге: встречи, командировки. Они касаются не только расширения рынка сбыта, но также связаны с большой работой, которая идет сегодня по согласованию технологического проекта строительства второй очереди завода. Мне нравится такое движение, я люблю свое дело и получаю удовольствие от той динамики, в которой нахожусь. Она и есть причина постоянного развития нашей компании. Вокруг меня и команда собралась соответствующая: получилось привлечь на завод ответственных, активных и желающих расти людей. Коллектив профессиональный, все прошли необходимое обучение, поэтому, когда уезжаю, я спокоен. Схема работы выстроена, в каждом человеке я уверен.

Производство соли в Киреевске: современное, высокотехнологичное, автоматизированное.

- Кстати, о коллективе. У вас в основном сотрудники из Киреевска?

- Не совсем так. Из Киреевска да, много, процентов 40. Еще столько же из Новомосковска и Узловой и 20% примерно из Тулы и Калуги. Так что у нас коллектив с богатой географией. Сегодня в штате 170 человек.

- В прошлом году ваше предприятие стало одним из самых «молодых» победителем IX ежегодной премии «Тульский бренд».

- Это еще один шаг к достижению цели, связанной с узнаваемостью нашего бренда и развитием в масштабе страны. Почетное звание «Тульский бренд» мы получили впервые и этим гордимся. Награда ответственная, хороший дополнительный стимул в дальнейшей работе.

- Давайте поговорим о вашем бренде. «Тульская соль» - какая она?

- Под брендом «Тульская соль» мы продвигаем пищевую соль сорта «Экстра». Она производится выварочным способом.

Сам соляной пласт образовался здесь почти 380 млн лет назад. Глубина его залегания на данном участке - около километра. В отличие от большинства соляных месторождений в соли Киреевского района содержится минимальное количество примесей, что позволяет сократить затраты на ее очистку. Производство практически безотходное, воздействие на окружающую среду минимально.

На выходе получаем чистейшую пищевую соль сорта «Экстра» с содержанием хлорида натрия не менее 99,8%. В ассортиментную линейку продукции входят таблетированная соль, а также пищевая соль сорта «Экстра» в упаковке 1 кг. Таблетированная соль применяется в промышленности, для химической водоподготовки систем отопления. Она изготавливается с помощью инновационной технологии прессования.

В перспективе планируем начать выпуск нитритно-посолочной смеси и соли фармакопейного качества.

Продукция прошла обязательную добровольную сертификацию и соответствует всем необходимым требованиям Технического регламента таможенного союза на пищевую соль. Товар имеет такие сертификаты, как ГОСТ, ХАССП, «Халяль».

- Как коротко охарактеризуете производство?

- Современное, высокотехнологичное, автоматизированное. Причем по высоким мировым стандартам. И еще инновационное: это касается как применяемых технологий, так и оборудования.

На предприятии используется высокоточное оборудование. При укладке готовой продукции на паллеты задействован специальный робот-манипулятор, что оптимизирует сам процесс. Оборудование является полностью безопасным и энергоэкономичным.

- Создание в регионе предприятия полного цикла по производству соли стало важным импульсом для экономического развития Тульской области.

- Вся наша работа в конечном счете – на благо родного региона. Мы - импортозамещающее производство, в сегодняшних условиях важность этого фактора возросла. Большая часть соли в России всегда была привозной.

Мы и сами реализуем импортозамещение: стали закупать отечественное сырье. Соду привозим из Башкирии, известь - из Калуги. Если раньше закупали импортные материалы для упаковки, сейчас работаем с местными поставщиками.

Мы стали участником региональной программы «Сделано в Тульской области». Программа позволила качественнее продвигать продукцию, зайти в крупнейшие торговые сети: «Зельгрос», «Х5 Group», «Глобус» и др.

В прошлом году наша компания присоединилась к акции по помощи военнослужащим, участвующим в СВО. Мы отправили на фронт посылки с продуктами и средствами первой необходимости. Работа в этом направлении будет продолжена.

"Тульская соль" успешно зарекомендовала себя на российском рынке.

- Какова главная цель 2023 года?

- Она связана со строительством второй линии завода. Между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и учредителем компании Александром Ренгачом подписано соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта «Строительство завода по производству пищевой соли сорта «Экстра» с объемом выпуска 160 тысяч тонн готовой продукции в год». Проект предполагает вложение еще 3 млрд рублей инвестиций и создание около 100 новых рабочих мест.

Сейчас идет согласование и актуализация этого технологического проекта – мы готовы увеличить мощности до 200 тысяч тонн в год. Проводятся изыскательные работы, сбор исходно-разрешительной документации, подбираются поставщики оборудования. Завершиться строительство должно до конца 2024 года, производственный старт планируется в начале 2025-го. Самое главное в планах этого года - заключение договоров на поставку оборудования для второй линии предприятия.

- И личный вопрос: как проводите свободное время?

- С семьей стараюсь побыть, сыну уделить время. Люблю автомобили и путешествия, а еще потихоньку (насколько позволяет время) реализую свою главную мечту - строю дом.

- Огромное спасибо, Игорь Владимирович! Дальнейших вам успехов и достижения всех поставленных целей!

ООО "Киреевский солепромысел":

Тульская область, г. Киреевск, шахта "Комсомольская"

8 800 234-04-94.

Подробнее о предприятии на официальном сайте soleprom-tula.ru