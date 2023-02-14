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Общество14 февраля 2023 7:29

Игорь Булаев: Постоянное движение - и есть развитие

По традиции герои наших февральских материалов - представители сильной половины человечества, успешные бизнесмены, руководители. Люди, на чьих плечах держится экономика региона
Наталья КОНОВА
Игорь Булаев, директор ООО «Киреевский солепромысел». Фото предоставлено ООО «Киреевский солепромысел».

Игорь Булаев, директор ООО «Киреевский солепромысел». Фото предоставлено ООО «Киреевский солепромысел».

Наш сегодняшний собеседник - Игорь Булаев, директор ООО «Киреевский солепромысел».

- Игорь Владимирович, вы возглавили компанию менее года назад. Ранее были связаны с предприятием?

- Конечно. Вместе с учредителем ООО «Киреевский солепромысел», я стоял у его истоков, строил этот завод, подбирал людей, занимался выстраиванием технологического процесса. Опыт подобной, в том числе организационной работы у меня есть, до этого мы построили завод в Калуге ООО «Сибирский элемент Рента-К», где производим автоклавный газобетон торговой марки «Калужский газобетон». В настройке работы этого предприятия я также принимал активное участие.

- Каков главный итог вашего первого года у руля компании?

- Самое важное, на мой взгляд, увеличение объемов продаж на 100%, несмотря на внешнюю обстановку и санкции. Были определенные проблемы по обслуживанию оборудования: подорожали расходные материалы, запчасти. Но мы оперативно подобрали достойные российские и белорусские аналоги.

В мае этого года «Киреевский солепромысел» отметит два года с момента запуска производства, но наша продукция, благодаря высокому качеству, уже успела занять достойную нишу на отечественном рынке. В прошлом году мы вышли на полную производственную мощность.

«Тульскую соль» покупают во многих городах ЦФО. Кроме Тульского региона, поставки идут в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Башкирию, а также Московскую, Ленинградскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую, Брянскую, Белгородскую, Тверскую, Рязанскую и Курскую области. Среди недавно открытых нами регионов – Крым, Краснодарский край, Калининград и даже Камчатка.

- Здорово! Чтобы так активно расширять географию продаж, наверное, не обойтись без постоянных поездок по регионам?

- Именно, я много времени провожу в дороге: встречи, командировки. Они касаются не только расширения рынка сбыта, но также связаны с большой работой, которая идет сегодня по согласованию технологического проекта строительства второй очереди завода. Мне нравится такое движение, я люблю свое дело и получаю удовольствие от той динамики, в которой нахожусь. Она и есть причина постоянного развития нашей компании. Вокруг меня и команда собралась соответствующая: получилось привлечь на завод ответственных, активных и желающих расти людей. Коллектив профессиональный, все прошли необходимое обучение, поэтому, когда уезжаю, я спокоен. Схема работы выстроена, в каждом человеке я уверен.

Производство соли в Киреевске: современное, высокотехнологичное, автоматизированное.

Производство соли в Киреевске: современное, высокотехнологичное, автоматизированное.

- Кстати, о коллективе. У вас в основном сотрудники из Киреевска?

- Не совсем так. Из Киреевска да, много, процентов 40. Еще столько же из Новомосковска и Узловой и 20% примерно из Тулы и Калуги. Так что у нас коллектив с богатой географией. Сегодня в штате 170 человек.

- В прошлом году ваше предприятие стало одним из самых «молодых» победителем IX ежегодной премии «Тульский бренд».

- Это еще один шаг к достижению цели, связанной с узнаваемостью нашего бренда и развитием в масштабе страны. Почетное звание «Тульский бренд» мы получили впервые и этим гордимся. Награда ответственная, хороший дополнительный стимул в дальнейшей работе.

- Давайте поговорим о вашем бренде. «Тульская соль» - какая она?

- Под брендом «Тульская соль» мы продвигаем пищевую соль сорта «Экстра». Она производится выварочным способом.

Сам соляной пласт образовался здесь почти 380 млн лет назад. Глубина его залегания на данном участке - около километра. В отличие от большинства соляных месторождений в соли Киреевского района содержится минимальное количество примесей, что позволяет сократить затраты на ее очистку. Производство практически безотходное, воздействие на окружающую среду минимально.

На выходе получаем чистейшую пищевую соль сорта «Экстра» с содержанием хлорида натрия не менее 99,8%. В ассортиментную линейку продукции входят таблетированная соль, а также пищевая соль сорта «Экстра» в упаковке 1 кг. Таблетированная соль применяется в промышленности, для химической водоподготовки систем отопления. Она изготавливается с помощью инновационной технологии прессования.

В перспективе планируем начать выпуск нитритно-посолочной смеси и соли фармакопейного качества.

Продукция прошла обязательную добровольную сертификацию и соответствует всем необходимым требованиям Технического регламента таможенного союза на пищевую соль. Товар имеет такие сертификаты, как ГОСТ, ХАССП, «Халяль».

- Как коротко охарактеризуете производство?

- Современное, высокотехнологичное, автоматизированное. Причем по высоким мировым стандартам. И еще инновационное: это касается как применяемых технологий, так и оборудования.

На предприятии используется высокоточное оборудование. При укладке готовой продукции на паллеты задействован специальный робот-манипулятор, что оптимизирует сам процесс. Оборудование является полностью безопасным и энергоэкономичным.

- Создание в регионе предприятия полного цикла по производству соли стало важным импульсом для экономического развития Тульской области.

- Вся наша работа в конечном счете – на благо родного региона. Мы - импортозамещающее производство, в сегодняшних условиях важность этого фактора возросла. Большая часть соли в России всегда была привозной.

Мы и сами реализуем импортозамещение: стали закупать отечественное сырье. Соду привозим из Башкирии, известь - из Калуги. Если раньше закупали импортные материалы для упаковки, сейчас работаем с местными поставщиками.

Мы стали участником региональной программы «Сделано в Тульской области». Программа позволила качественнее продвигать продукцию, зайти в крупнейшие торговые сети: «Зельгрос», «Х5 Group», «Глобус» и др.

В прошлом году наша компания присоединилась к акции по помощи военнослужащим, участвующим в СВО. Мы отправили на фронт посылки с продуктами и средствами первой необходимости. Работа в этом направлении будет продолжена.

"Тульская соль" успешно зарекомендовала себя на российском рынке.

"Тульская соль" успешно зарекомендовала себя на российском рынке.

- Какова главная цель 2023 года?

- Она связана со строительством второй линии завода. Между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и учредителем компании Александром Ренгачом подписано соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта «Строительство завода по производству пищевой соли сорта «Экстра» с объемом выпуска 160 тысяч тонн готовой продукции в год». Проект предполагает вложение еще 3 млрд рублей инвестиций и создание около 100 новых рабочих мест.

Сейчас идет согласование и актуализация этого технологического проекта – мы готовы увеличить мощности до 200 тысяч тонн в год. Проводятся изыскательные работы, сбор исходно-разрешительной документации, подбираются поставщики оборудования. Завершиться строительство должно до конца 2024 года, производственный старт планируется в начале 2025-го. Самое главное в планах этого года - заключение договоров на поставку оборудования для второй линии предприятия.

- И личный вопрос: как проводите свободное время?

- С семьей стараюсь побыть, сыну уделить время. Люблю автомобили и путешествия, а еще потихоньку (насколько позволяет время) реализую свою главную мечту - строю дом.

- Огромное спасибо, Игорь Владимирович! Дальнейших вам успехов и достижения всех поставленных целей!

ООО "Киреевский солепромысел":

Тульская область, г. Киреевск, шахта "Комсомольская"

8 800 234-04-94.

Подробнее о предприятии на официальном сайте soleprom-tula.ru

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