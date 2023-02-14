На улице Металлургов в Туле произошло очередное ДТП на трамвайных рельсах Фото: соцсети

14 февраля около 7 часов утра на улице Металлургов в Туле в районе пересечения с улицей Волкова легковушка въехала в трамвай, двигавшийся в направлении к центру города. Передняя часть машины с водительской стороны оказалась под вагоном.

На данный момент информация о пострадавших в результате автоварии не поступала.

Отметим, что мелкие аварии на трамвайных путях на Металлургов происходят регулярно при пересечении их машинами, выезжающими с нечетной стороны улицы. Транспортники пытались снизить их число, ограничив скорость вагонов до 10 км/ч в часы пик, но эксперимент не имел успеха, вызвав только возмущение пассажиров.