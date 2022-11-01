Военный комиссар Тульской области Александр Сафронов: Срочники в зону СВО не попадут

1 ноября начался осенний призыв на военную службу Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня в ходе брифинга военный комиссар Тульской области Александр Сафронов сообщил подробности стартовавшей осенней призывной кампании:

- В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» Указом Президента РФ и Губернатора Тульской области с 1 ноября по 31 декабря 2022 года проводится осенний призыв граждан на военную службу. С сегодняшнего дня во всех муниципальных образованиях Тульской области приступили к работе призывные комиссии, на заседания которых вызовут почти 7000 человек. В их числе – граждане, имеющие отсрочку по состоянию здоровья и в связи с учебой в вузах и сузах. Но в первую очередь вызываются граждане, не имеющие права на отсрочку, либо на освобождение от призыва по различным основаниям, и подлежащие отправке в ряды ВС РФ. Командованием Западного военного округа для Тульской области установлено задание на призыв граждан на военную службу – порядка 1100 человек. Это сопоставимо с заданием, которое было установлено осенью прошлого года. Призывники Тульской области будут направлены во все виды и рода Вооруженных Сил РФ, а также другие министерства и ведомства, где предусмотрена военная служба. При этом подавляющее большинство наших ребят будет проходить службу на территории Западного военного округа. Надо отметить, что все военнослужащие по призыву не будут принимать участие в СВО на Украине, а военнослужащие, которые выслужили установленные сроки, еще с 15 октября своевременно увольняются из рядов Вооруженных Сил. При этом любой гражданин, проходящий службу по призыву, и имеющий высшее и средне-специальное образование, в любое время может подать заявление на прохождение военной службы по контракту. Это происходит на добровольной основе, и каждый призывник принимает сам для себя это решение, - подчеркнул Александр Сафронов.

1 ноября начался осенний призыв на военную службу Фото: Михаил КОПАНИЦА

В ходе осеннего призыва 20 срочников будут отправлены для прохождения службы в научно-производственной роте, которая сформирована на тульских предприятиях оборонно-промышленного комплекса — это АО «КБП» и АО «НПО «СПЛАВ». Также планируется отправка наших земляков для прохождения военной службы в научном технополисе «Эра» в г. Анапа. Кроме того, подлежат отправке в войска почти 200 призывников, имеющие военно-учетные специальности, из них 163 водителя, подготовленных в основном в системе ДОСААФ России. Для прохождения альтернативной военной службы планируется направить 9 туляков.

Военный комиссариат Тульской области к проведению призыва готов: вещевое, продовольственное и медицинское имущество, необходимое для проведения призыва, получено в полном объеме. На сборном пункте призывники будут обеспечиваться вещевым имуществом, согласно их размеров, трехразовым питанием по нормам общевойскового пайка, а на путь следования к месту прохождения военной службы будут выдаваться индивидуальные рационы питания. Для своевременного получения денежного довольствия призывники обеспечиваются банковскими картами платежной системы МИР. Отправка воинских команд к местам прохождения службы со сборного пункта Тульской области начнется 8 ноября.

Для достоверного информирования граждан по возникающим вопросам о ходе призыва, разъяснения порядка исполнения гражданами воинской обязанности в военном комиссариате Тульской области организована работа телефонной «горячей линии» по номеру: 22-34-44.