Обществу российско-китайской дружбы исполнилось 65 лет

В ходе церемонии открытия заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко огласил официальное поздравление в адрес Общества от Президента России Владимира Путина, а Полномочный министр, временный поверенный в делах Китайской Народной Республики в России Сунь Вэйдун зачитал приветствие от лидера КНР Си Цзиньпина.

Также прозвучали теплые поздравительные слова от партнеров ОРКД – Китайского народного общества дружбы с заграницей и Общества китайско-российской дружбы, их передал заместитель Председателя ОКРД Чжоу Лицюнь.

Перед собравшимися выступил Председатель Общества российско-китайской дружбы, Первый заместитель Председателя Государственной Думы И.И. Мельников. Тульскую область в мероприятии представлял руководитель Тульского регионального отделения Михаил Глухов, который выступил на конференции "Роль народной дипломатии в становлении, восстановлении и развитии российско-китайских отношений", которая была приурочена к 65-летию Общества российско-китайской дружбы.

Тульскую область связывают с Китаем прочные торгово-экономические и культурные связи, хотя и не имеет столь значительные показатели торговли как Москва, где расположены центральные офисы крупных компаний, торгующих с китайскими контрагентами или г. Санкт-Петербург, через порт которого проходит большинство внешнеторговых операций, а также те регионы, границы которых непосредственно сопредельны с Китаем. В 2015 году внешнеторговый оборот между Тульским регионом и КНР составлял чуть больше 10 млрд рублей (172 млн долл.).

Регионом подписаны соглашение об установлении дружественных отношений и торгово-экономическом, научно-техническом, агропромышленном и культурном сотрудничестве между провинции Хэбэй. Подписи под документом поставили Губернаторы Алексей Дюмин и Сюй и Нинся-Хуэйским автономным районом.

Обществу российско-китайской дружбы исполнилось 65 лет

В марте 2021 года было зарегистрировано Тульское региональное отделение межрегиональной общественной организации «Общество Российско-Китайской дружбы». Учредителями отделения стали как физические, так и юридические лица. Конечно, за период пандемии немного сократилась интенсивность развития связей Тульской области с КНР, но импульс, полученный в предыдущие годы позволил развиваться деловым связям и новым формам взаимодействия с применением средств онлайн связи. В мае 2022 года Глава Тульской администрации в ходе видеоконференции обсудил с китайскими партнёрами перспективы развития сотрудничества с городом Чанчжи, провинции Шанси .Стороны подписали меморандум о намерениях установления отношений побратимства между городами. Цель соглашения - развитие сотрудничества в областях экономики, промышленности, строительства, культуры, социальной сферы и туризма. В настоящий момент прорабатывается возможность инвестиций китайских партнеров в Тульский регион.

«Развитие торговых связей между Тульской областью и КНР является одним из приоритетных направлений для членов Тульского отделения МОО ОРКД. Растущий товарооборот показывает взаимную выгоду. Так если в 2016 году доля Китая во внешней торговле была – 5%, и была меньше, чем доля США, Ирака, Алжира и Индии. В 2021 году доля Китая стала 17.6%, и он является лидером по товарообороту с регионом.

Показателен рост и абсолютных цифр товарооборота между Тульским регионом и Китаем. С 2015 года к 2021 году он возрос практически в 6 раз: с 172 млн. долл. США до чуть более 1 млрд. долл. США.

Гуманитарные обмены являются важной составляющей частью китайско-российских двусторонних отношений, и их развитие является одним из приоритетных в Тульском отделении Общества Российско-Китайской Дружбы. Сегодня культурный и образовательный обмен, подкрепленный экономическими взаимосвязями, может способствовать укреплению дружеских связей между нашими народами. В этом мы видим цель работы Тульского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Общества Российско-китайской Дружбы» - отметил председатель регионального отделения Михаил Глухов.