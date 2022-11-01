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Общество1 ноября 2022 12:35

Краинская вода, любимая туляками

ООО «Завод Краинский» в очередной раз стал победителем народной премии «Тульский бренд» в номинации «Пищевая промышленность»
Игорь КОПЫТОВ
Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин вручил народную премию «Тульский бренд 2022» коммерческому директору ООО «Завод Краинский» Кабире Алиевой

Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин вручил народную премию «Тульский бренд 2022» коммерческому директору ООО «Завод Краинский» Кабире Алиевой

Нет сомнений, что награда эта заслуженна – производство бутилированной краинской лечебной и столовой воды существует в Тульской области уже более 50 лет. Еще в 1964 году неподалеку от знаменитого курорта был сооружен завод «Краинский», добывающий и бутилирующий минеральную воду из собственной скважины № 70400992, находящейся прямо на территории предприятия.

Такой способ добычи позволяет разливать воду непосредственно из источника, без контакта с окружающей средой, сохраняя все ее полезные свойства и стабильные характеристики состава. А сложившаяся за полвека жесткая система контроля каждой цепочки технологического процесса - от приема сырья и материалов до готовой продукции, а также выездные проверки в местах торговли собственной службой безопасности - дает гарантию качества и безопасности воды и, как следствие, доверие потребителей.

Кроме того, современное оборудование, применяемое при бутилированииэтой воды,позволяет полностью сохранить все ее полезные свойства в течение длительного времени. Недаром вода «Краинская» завоевала много золотых медалей за качество в Париже, Каире, Кельне и Милане, получила экологический сертификат.

По ГОСТ Р54316-2020 минеральная вода «Краинская» относится к ХII группе сульфатных кальциевых минеральных вод, тип «Краинский», и разнообразна по составу. По количеству минеральных солей она делится на столовую, лечебно-столовую и лечебную. А по химическому составу - на гидрокарбонатную, сульфатную, хлоридную, магниевую, железистую.

В настоящий момент завод выпускает минеральную питьевую лечебно-столовую сульфатную кальциевую воду «Краинская» в ПЭТ бутылках по 0,5 литра и 1,5 литра; питьевую воду «Краинка» в ПЭТ бутылках фасовкой 0,5, 1,5, 5 и 19 литров; а также питьевую воду «Спортмикс» в поллитровках.

Краинская вода, любимая туляками

Краинская вода, любимая туляками

– Мы понимаем, что целебные свойства нашей воды особенно важны для людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. Такими как диабет и язва желудка. Вода «Краинская» на основании бальнеологического заключения, выданного Российским научным контролем, восстановительной медицины и курортологии Минздравом РФ, имеет назначение для диабетического питания, – рассказывает коммерческий директор ООО «Завод Краинский» Кабира Алиева. – Если ее правильно пить, можно надолго сохранить молодость, здоровье и энергию, а еще и похудеть. Именно поэтому наша минерально-лечебная столовая вода пользуется повышенным спросом.

До конца года еще два месяца, но можно с уверенностью утверждать, что, благодаря заключенным договорам, наш завод обеспечен стабильной работой как минимум до конца весны. Сейчас мы наладили систему сбыта продукции не только в Тульской и Калужской областях, но вышли и на Подмосковный регион. Кроме того, мы готовы нарастить наши мощности – уже закуплено новое оборудование для системы розлива. Остается только смонтировать и запустить.

Считаю, что надо постоянно и планомерно развиваться, идти вперед уверенными шагами, тщательно все планируя и избегая ненужных рисков. Опираясь при этом на профессионализм коллектива, который у нас преимущественно женский.

Оправдав доверие туляков, проголосовавших за нас на «Тульском бренде», мы благодарим их, обещая и впредь радовать вкусной и полезной минеральной водой «Краинская»!

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