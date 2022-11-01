Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин вручил народную премию «Тульский бренд 2022» коммерческому директору ООО «Завод Краинский» Кабире Алиевой

Нет сомнений, что награда эта заслуженна – производство бутилированной краинской лечебной и столовой воды существует в Тульской области уже более 50 лет. Еще в 1964 году неподалеку от знаменитого курорта был сооружен завод «Краинский», добывающий и бутилирующий минеральную воду из собственной скважины № 70400992, находящейся прямо на территории предприятия.

Такой способ добычи позволяет разливать воду непосредственно из источника, без контакта с окружающей средой, сохраняя все ее полезные свойства и стабильные характеристики состава. А сложившаяся за полвека жесткая система контроля каждой цепочки технологического процесса - от приема сырья и материалов до готовой продукции, а также выездные проверки в местах торговли собственной службой безопасности - дает гарантию качества и безопасности воды и, как следствие, доверие потребителей.

Кроме того, современное оборудование, применяемое при бутилированииэтой воды,позволяет полностью сохранить все ее полезные свойства в течение длительного времени. Недаром вода «Краинская» завоевала много золотых медалей за качество в Париже, Каире, Кельне и Милане, получила экологический сертификат.

По ГОСТ Р54316-2020 минеральная вода «Краинская» относится к ХII группе сульфатных кальциевых минеральных вод, тип «Краинский», и разнообразна по составу. По количеству минеральных солей она делится на столовую, лечебно-столовую и лечебную. А по химическому составу - на гидрокарбонатную, сульфатную, хлоридную, магниевую, железистую.

В настоящий момент завод выпускает минеральную питьевую лечебно-столовую сульфатную кальциевую воду «Краинская» в ПЭТ бутылках по 0,5 литра и 1,5 литра; питьевую воду «Краинка» в ПЭТ бутылках фасовкой 0,5, 1,5, 5 и 19 литров; а также питьевую воду «Спортмикс» в поллитровках.

Краинская вода, любимая туляками

– Мы понимаем, что целебные свойства нашей воды особенно важны для людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. Такими как диабет и язва желудка. Вода «Краинская» на основании бальнеологического заключения, выданного Российским научным контролем, восстановительной медицины и курортологии Минздравом РФ, имеет назначение для диабетического питания, – рассказывает коммерческий директор ООО «Завод Краинский» Кабира Алиева. – Если ее правильно пить, можно надолго сохранить молодость, здоровье и энергию, а еще и похудеть. Именно поэтому наша минерально-лечебная столовая вода пользуется повышенным спросом.

До конца года еще два месяца, но можно с уверенностью утверждать, что, благодаря заключенным договорам, наш завод обеспечен стабильной работой как минимум до конца весны. Сейчас мы наладили систему сбыта продукции не только в Тульской и Калужской областях, но вышли и на Подмосковный регион. Кроме того, мы готовы нарастить наши мощности – уже закуплено новое оборудование для системы розлива. Остается только смонтировать и запустить.

Считаю, что надо постоянно и планомерно развиваться, идти вперед уверенными шагами, тщательно все планируя и избегая ненужных рисков. Опираясь при этом на профессионализм коллектива, который у нас преимущественно женский.

Оправдав доверие туляков, проголосовавших за нас на «Тульском бренде», мы благодарим их, обещая и впредь радовать вкусной и полезной минеральной водой «Краинская»!