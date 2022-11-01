«ЕвроХим» начинает модернизацию Новомосковской ГРЭС

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» завершила приобретение энергетического оборудования Новомосковской ГРЭС в Тульской области. В состав приобретённого оборудования станции входят парогазовая установка, введенная в эксплуатацию в 2013 году, и старая часть ГРЭС. Электростанция была построена в 1934 году для обеспечения электроэнергией нового химического комбината в Новомосковске и на тот момент являлась самой мощной тепловой станцией в СССР и Европе. В состав актива станции сегодня входит магистральная теплосеть и 5 центральных тепловых пунктов.

Приобретение энергетического оборудования Новомосковской ГРЭС – важный шаг на пути к обеспечению стабильной и бесперебойной работы предприятия НАК «Азот». Компания «ЕвроХим» планирует вывести из эксплуатации устаревшее оборудование станции и усилить инфраструктуру паро-, тепло- и электроснабжения, обеспечить наилучшие доступные технологии и самые высокие стандарты промышленной безопасности. Модернизация позволит гарантировать работу станции как надежного источника энергии и тепла для предприятия НАК «Азот» и города Новомосковска.