14 февраля в Туле электричество отключат в Пролетарском и Центральном округах Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, без света останутся жильцы улиц:

с 9:00 до 15:00 - пер. Котовского, 1-5 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 1-а, 6-а; ул. Агеева, 27-33, 27-33-а; ул. О. Кошевого, 1, 1-а-г, 2-б-г, 7-а, 9; ул. Водоохранная, 29-36; пер. Водоохранный, 3-а, 3-13 (не6чётн.), 4-12 (чётн.); ул. С. Стальского, 2, 4, 4-б, 9, 11, 13; ул. Циолковского, 62, 55-65 (нечётн.), 24-38 (чётн.); ул. Котовского, 1-15 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Шевченко, 58; пер. Врубовой, 41, 41-а, 42-48 (чётн.); пер. О. Кошевого, 2-18 (чётн.), 3-13 (нечётн.); ул. шевченко, 27-37 (нечётн.), 52-в, 54-а, 52-56 (чётн.); ул. Лазо, 1-12; ул. Станиславского, 69, 71;

с 9:30 до 14:00 - ул. Калинина, 16, 18 к.1, 20 к.1, 20 к.2, 18 к.2, 20 к.5, 22 к.1; ул. Ложевая, 135, 137, 139;

с 9:30 до 17:00 - ул. Пролетарская, 26.