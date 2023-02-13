Диджей из Новомосковска хочет обжаловать решение суда о штрафе за ролик с Президентом и украинской песней

Ди-джей из Новомосковска хочет обжаловать решение суда о штрафе за ролик с Президентом и украинской песней Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Напомним, молодой человек в новогоднюю ночь, находясь в кафе «Флагман», записал видео новогоднего обращения Президента РФ под песню украинских исполнителей Потапа и Насти Каменских. Ролик он разместил в одной из групп популярного мессенджера с неограниченным количеством участников и попал на скамью подсудимых. Решением суда ему назначили штраф 45 тысяч рублей, расценив ролик как дискредитацию проведения специальной военной операции по защите мирного населения.

Молодой человек с этим не согласился, утверждая, что на самом деле хотел дискредитировать НАТО, записывая ролик. Чем он дискредитировал Вооруженные силы России, новомосковец не понимает. Он заявил, что в решении суда это не указано, а лингвистическая экспертиза по делу и вовсе не проводилась.