ЖК «Новая Тула» - новый «Тульский бренд»

Мэр Тулы Ольга Слюсарева вручила "Тульский бренд" генеральному директору ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула» Сергею Горшенину.

На церемонии мы пообщались с генеральным директором компании Сергеем Горшениным.

-Сергей Викторович, поздравляем вас и ваш коллектив с «Тульским брендом»! Первые новоселы «Новой Тулы» получат ключи только летом 2023 года, но ваш масштабный проект уже принят и высоко оценен туляками.

- Спасибо! «Тульский бренд» становится нашим впервые, и это очень ответственно и приятно! Мы вовсе не новички в строительстве: компания 3S Group работает на строительном рынке с 2010 года, активно строит в Ульяновске, Нижнем Новгороде, Москве… В Тульский регион мы пришли в 2021 году с масштабным проектом ЖК «Новая Тула».

То, что его приняли туляки, не удивительно! Это прямой результат нашей активной работы, которую каждый может увидеть и объективно оценить. Отчет о ходе строительства можно посмотреть на нашем сайте 3snt.ru или в группах компании в социальных сетях, он обновляется каждые две недели.

Строительный рынок конкурентен, поэтому, когда жители региона выбрали именно нас, это говорит о высокой степени доверия, туляки уверены в качестве жилья в ЖК «Новая Тула». Хочу сказать спасибо и организаторам этого мероприятия, и всем тем, кто проголосовал за нас! Эта уважаемая премия станет дополнительным импульсом для эффективной работы и развития.

- Вы реализуете модную сейчас концепцию – строите «город в городе»…

-Безусловно! Что такое «Новая Тула»? Это современный развивающийся жилой микрорайон со своей собственной экосистемой. При этом он находится всего в 5 минутах езды на автомобиле до проспекта Ленина по Калужскому шоссе. Рядом гипермаркет METRO, спортивный комплекс «Тула-Арена». В перспективе здесь появятся школы, детские сады и поликлиника. Полное завершение строительства намечено на 2032 год. Планируем к этому времени возвести 41 дом.

Проект имеет стратегическое значение для Тульского региона, строительство микрорайона находится на особом контроле у государства, нас активно поддерживает правительство Тульской области и лично губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. Все эти факторы придают проекту надежности и уверенности в том, что все инфраструктурные объекты будут сданы вовремя.

Уютные дворы жилого комплекса, оборудованные детскими игровыми и спортивными площадками, благоустроенные скверы и аллеи располагают к неспешным прогулкам. Здесь будет комфортно, уютно и безопасно!

- Получение премии «Тульский бренд» пришлось ко дню рождения компании?

- Да! Поэтому награда вдвойне приятна! Кстати, в октябре мы, в честь дня рождения 3S Group, запустили акцию: с 14 октября 2022 года и до конца этого года всего 50 квартир можно будет приобрести по специальной цене - от 75 000 рублей за квадратный метр. Подробности можно узнать у наших менеджеров, позвонив в офис продаж по телефону: 8 (4872) 52-00-02. Тут важно принять решение о сверхвыгодной покупке оперативно, потому что предложение ограничено количеством квартир. Акцию уже распробовали, но шанс поучаствовать пока еще есть!

«Новая Тула» - это современный развивающийся жилой микрорайон с собственной экосистемой.

- Можете назвать 5 неоспоримых плюсов жилья в «Новой Туле»…

- Не пять, а 25! (Смеется!) Преимуществ на самом деле много. Помимо того, что все необходимое, будет находиться у жителей «Новой Тулы» в шаговой доступности, есть масса важных факторов, влияющих на принятие решения о покупке.

При реализации своих проектов компания 3S Group использует только качественные материалы и современные строительные технологии. Стены домов в «Новой Туле» - из прочного силикатного кирпича на ленточном фундаменте. Дома надежно утеплены по технологии мокрого фасада. Качественные стеклопакеты с тройным остеклением обеспечивают прекрасную шумоизоляцию.

Устали от низких потолков, маленьких комнат и небольшой кухни? Приглядитесь к новому микрорайону «Новая Тула»! Площадь квартир здесь от 39 до 92 кв. метров. Вам не будет тесно даже в обычной «однушке». Размер самой маленькой кухни - почти 11 кв. метров, при желании ее можно объединить с лоджией для увеличения пространства. В просторных спальнях и гостиных от 14, 6 кв. метров найдется место каждому члену семьи.

Мы предоставляем возможность самостоятельного зонирования пространства. Обилие «мокрых» зон, окон и лоджий позволяют реализовать эти идеи легко. Полная свобода и никаких ограничений благодаря «королевским» размерам вашего нового жилья!

Еще один плюс: новый комплекс будет разной этажности, то есть можно выбрать квартиру в пятиэтажке или в высотке – как пожелаете. Говорят, что общая картинка складывается из отдельных эпизодов, так и есть! В «Новой Туле» мы предусмотрели каждую деталь, чтобы сделать жизнь в микрорайоне максимально комфортной.

- Спасибо вам за беседу! Успешного и своевременного воплощения всего намеченного!

Первые новоселы "Новой Тулы" получат ключи летом 2023 года.

ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула»

Офис продаж:

г. Тула, ул. Благовещенская, 6, тел. (4872) 52-00-02

3snt.ru

С проектной документацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф