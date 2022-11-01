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Общество1 ноября 2022 7:00

ЖК «Новая Тула» - новый «Тульский бренд»

20 октября состоялось вручение IX региональной премии «Тульский бренд». В номинации «Строительство» награду получил застройщик ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула»
Наталья КОНОВА
Мэр Тулы Ольга Слюсарева вручила "Тульский бренд" генеральному директору ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула» Сергею Горшенину.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева вручила "Тульский бренд" генеральному директору ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула» Сергею Горшенину.

На церемонии мы пообщались с генеральным директором компании Сергеем Горшениным.

-Сергей Викторович, поздравляем вас и ваш коллектив с «Тульским брендом»! Первые новоселы «Новой Тулы» получат ключи только летом 2023 года, но ваш масштабный проект уже принят и высоко оценен туляками.

- Спасибо! «Тульский бренд» становится нашим впервые, и это очень ответственно и приятно! Мы вовсе не новички в строительстве: компания 3S Group работает на строительном рынке с 2010 года, активно строит в Ульяновске, Нижнем Новгороде, Москве… В Тульский регион мы пришли в 2021 году с масштабным проектом ЖК «Новая Тула».

То, что его приняли туляки, не удивительно! Это прямой результат нашей активной работы, которую каждый может увидеть и объективно оценить. Отчет о ходе строительства можно посмотреть на нашем сайте 3snt.ru или в группах компании в социальных сетях, он обновляется каждые две недели.

Строительный рынок конкурентен, поэтому, когда жители региона выбрали именно нас, это говорит о высокой степени доверия, туляки уверены в качестве жилья в ЖК «Новая Тула». Хочу сказать спасибо и организаторам этого мероприятия, и всем тем, кто проголосовал за нас! Эта уважаемая премия станет дополнительным импульсом для эффективной работы и развития.

- Вы реализуете модную сейчас концепцию – строите «город в городе»…

-Безусловно! Что такое «Новая Тула»? Это современный развивающийся жилой микрорайон со своей собственной экосистемой. При этом он находится всего в 5 минутах езды на автомобиле до проспекта Ленина по Калужскому шоссе. Рядом гипермаркет METRO, спортивный комплекс «Тула-Арена». В перспективе здесь появятся школы, детские сады и поликлиника. Полное завершение строительства намечено на 2032 год. Планируем к этому времени возвести 41 дом.

Проект имеет стратегическое значение для Тульского региона, строительство микрорайона находится на особом контроле у государства, нас активно поддерживает правительство Тульской области и лично губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. Все эти факторы придают проекту надежности и уверенности в том, что все инфраструктурные объекты будут сданы вовремя.

Уютные дворы жилого комплекса, оборудованные детскими игровыми и спортивными площадками, благоустроенные скверы и аллеи располагают к неспешным прогулкам. Здесь будет комфортно, уютно и безопасно!

- Получение премии «Тульский бренд» пришлось ко дню рождения компании?

- Да! Поэтому награда вдвойне приятна! Кстати, в октябре мы, в честь дня рождения 3S Group, запустили акцию: с 14 октября 2022 года и до конца этого года всего 50 квартир можно будет приобрести по специальной цене - от 75 000 рублей за квадратный метр. Подробности можно узнать у наших менеджеров, позвонив в офис продаж по телефону: 8 (4872) 52-00-02. Тут важно принять решение о сверхвыгодной покупке оперативно, потому что предложение ограничено количеством квартир. Акцию уже распробовали, но шанс поучаствовать пока еще есть!

«Новая Тула» - это современный развивающийся жилой микрорайон с собственной экосистемой.

«Новая Тула» - это современный развивающийся жилой микрорайон с собственной экосистемой.

- Можете назвать 5 неоспоримых плюсов жилья в «Новой Туле»…

- Не пять, а 25! (Смеется!) Преимуществ на самом деле много. Помимо того, что все необходимое, будет находиться у жителей «Новой Тулы» в шаговой доступности, есть масса важных факторов, влияющих на принятие решения о покупке.

При реализации своих проектов компания 3S Group использует только качественные материалы и современные строительные технологии. Стены домов в «Новой Туле» - из прочного силикатного кирпича на ленточном фундаменте. Дома надежно утеплены по технологии мокрого фасада. Качественные стеклопакеты с тройным остеклением обеспечивают прекрасную шумоизоляцию.

Устали от низких потолков, маленьких комнат и небольшой кухни? Приглядитесь к новому микрорайону «Новая Тула»! Площадь квартир здесь от 39 до 92 кв. метров. Вам не будет тесно даже в обычной «однушке». Размер самой маленькой кухни - почти 11 кв. метров, при желании ее можно объединить с лоджией для увеличения пространства. В просторных спальнях и гостиных от 14, 6 кв. метров найдется место каждому члену семьи.

Мы предоставляем возможность самостоятельного зонирования пространства. Обилие «мокрых» зон, окон и лоджий позволяют реализовать эти идеи легко. Полная свобода и никаких ограничений благодаря «королевским» размерам вашего нового жилья!

Еще один плюс: новый комплекс будет разной этажности, то есть можно выбрать квартиру в пятиэтажке или в высотке – как пожелаете. Говорят, что общая картинка складывается из отдельных эпизодов, так и есть! В «Новой Туле» мы предусмотрели каждую деталь, чтобы сделать жизнь в микрорайоне максимально комфортной.

- Спасибо вам за беседу! Успешного и своевременного воплощения всего намеченного!

Первые новоселы "Новой Тулы" получат ключи летом 2023 года.

Первые новоселы "Новой Тулы" получат ключи летом 2023 года.

ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула»

Офис продаж:

г. Тула, ул. Благовещенская, 6, тел. (4872) 52-00-02

3snt.ru

С проектной документацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

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