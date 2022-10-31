В Тульской области официально завершилась частичная мобилизация Фото: материалы пресс-служб

31 октября, на оперативном совещании в областном правительстве, Александр Сафронов, военный комиссар Тульской области, доложил губернатору Алексею Дюмину о том, что в регионе завершена частичная мобилизация.

Алексей Дюмин подчеркнул, что область всегда готова помочь 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в ее нуждах - у региона есть для этого ресурсы.

Напомним, 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. В войска России призвано 300 тысяч человек, из которых 82 тысячи человек уже выполняют боевые задачи в зоне СВО.