В Тульскую область поставили 77 тысяч насадок для интраназальной вакцинации «Спутником V» Фото: материалы пресс-служб

77 тысяч насадок для интраназальной вакцинации от коронавируса поступили в Тульскую область, сообщила главный эпидемиолог региона.

Уточняется, что использоваться будет та же двухкомпонентная вакцина, что и раньше, но введение через нос, а не внутримышечно более практично и сокращает время для возникновения иммунитета.

Пациентам рекомендуется, если уже сделан первый компонент внутримышечно, привиться вторым интраназальным способом. Также этот способ можно использовать для ревакцинации.

Все противопоказания для введения вакцины назально такие же, как и при внутримышечном способе. То же самое касается и ощущений после вакцинации.

Пройти вакцинацию новым способом можно в поликлинике по месту жительства и в прививочных пунктах.