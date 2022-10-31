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Здоровье31 октября 2022 9:01

За сутки в Тульской области на 31 октября коронавирусом заразились 34 человека

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, сегодня не зарегистрировано
Источник:kp.ru
За сутки в Тульской области на 31 октября коронавирусом заразились 34 человека

За сутки в Тульской области на 31 октября коронавирусом заразились 34 человека

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 31 октября, 11:30, за сутки в Тульской области выявили 34 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 186 143 пациента. Госпитализаций с осложнениями болезни за эти сутки в регионе зафиксировано 4 случая.

94 человека выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего успешно преодолели болезнь 179 509 человек.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, сегодня не зарегистрировано, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 333 человека.

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