За сутки в Тульской области на 31 октября коронавирусом заразились 34 человека Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 31 октября, 11:30, за сутки в Тульской области выявили 34 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 186 143 пациента. Госпитализаций с осложнениями болезни за эти сутки в регионе зафиксировано 4 случая.

94 человека выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего успешно преодолели болезнь 179 509 человек.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, сегодня не зарегистрировано, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 333 человека.