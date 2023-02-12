Коронавирус в Тульской области: 69 новых случаев заболевания за последние сутки на 12 февраля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 12 февраля, 90 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 183 110 человек. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии нет.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 189 414 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 360 жителей региона.