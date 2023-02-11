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Здоровье11 февраля 2023 11:00

Коронавирус в Тульской области: 75 новых случаев заболевания за последние сутки на 11 февраля

Показатель заболеваемости с некоторыми колебаниями идет в рост
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 75 новых случаев заболевания за последние сутки на 11 февраля

Коронавирус в Тульской области: 75 новых случаев заболевания за последние сутки на 11 февраля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 11 февраля, 93 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 183 020 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 9 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 189 345 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 360 жителей региона.

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