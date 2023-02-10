Объявляем о старте кастинга на ежегодный областной конкурс красоты «Мисс Тульская область» 2023

«Мисс Тульская область» 2022 Анна Сидорова

Участниц ожидает:

Подготовка и репетиции к конкурсным этапам;

Мастер класс по дефиле и фотопозированию;

Конкурсная фото - видеосессия;

Интернет-голосование;

Модный показ;

Яркое финальное шоу, на котором всех конкурсанток награждают титульными лентами, призами и подарками.

В жюри приглашены директора национальных конкурсов красоты, представители исполнительских видов искусства , эксперты в области фэшн и бьюти индустрии, коронованные особы

Оставляй заявку, может именно ты получишь титул "Мисс Тульская область" - 2023 и достойно представишь наш регион на самых престижных мировых форумах красоты!

Ждем вас на кастинг 12 и 18 февраля в 14.00

По адресу : Тула, пр. Ленина , д. 104, оф. 212

Прием анкет на официальном сайте: goldtula.ru/castings/kasting-«miss-tulskaya-oblast-2022»

Запись на кастинг по тел.: 89038404133, 38-41-33

Светлана Моторина - генеральный директор модельно - продюсерского агентства "Gold Models".

goldtula.ru/

vk.com/the_gold_tula

+79109427571

+79038404133