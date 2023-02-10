Объявляем о старте кастинга на ежегодный областной конкурс красоты «Мисс Тульская область» 2023

«Мисс Тульская область» 2022 Анна Сидорова
Участниц ожидает:
Подготовка и репетиции к конкурсным этапам;
Мастер класс по дефиле и фотопозированию;
Конкурсная фото - видеосессия;
Интернет-голосование;
Модный показ;
Яркое финальное шоу, на котором всех конкурсанток награждают титульными лентами, призами и подарками.
В жюри приглашены директора национальных конкурсов красоты, представители исполнительских видов искусства , эксперты в области фэшн и бьюти индустрии, коронованные особы
Оставляй заявку, может именно ты получишь титул "Мисс Тульская область" - 2023 и достойно представишь наш регион на самых престижных мировых форумах красоты!
Ждем вас на кастинг 12 и 18 февраля в 14.00
По адресу : Тула, пр. Ленина , д. 104, оф. 212
Прием анкет на официальном сайте: goldtula.ru/castings/kasting-«miss-tulskaya-oblast-2022»
Запись на кастинг по тел.: 89038404133, 38-41-33
Светлана Моторина - генеральный директор модельно - продюсерского агентства "Gold Models".
+79109427571
+79038404133