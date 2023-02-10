Праздник "Лазаревской лавки"

ПХ "Лазаревское" открывает очередной магазин своей фирменной сети "Лазаревская Лавка" - на Красноармейском пр., 11, в Туле.

Магазин открывается сегодня, 10 февраля, и по этому случаю до шести вечера здесь пройдут дегустации мясной и молочной продукции предприятия. Ожидается праздник, приглашен конферансье, угощения подадут под музыку и с особенным радушием.

Затем в новой лавке на Красноармейском, 11, дегустации станут регулярными: по субботам, с завтрашнего дня, 18 февраля и 4 марта их будут устраивать с двенадцати до двух часов, а в среду 22 февраля, накануне мужского праздника - с трех до пяти пополудни.

Тем временем пир продолжается в областных Алексине и Ефремове. Алексинские "Лазаревские лавки" на Тульской ул., 136А, и ул. 50 лет Октября, 19А, ждут гурманов с одиннадцати до часа дня по субботам - 11, 18 февраля и 4 марта, а также в среду, 22 февраля, в то же время.

В Ефремове на ул. Мира, 7, и Ленина, 37, гостей приглашают в те же сроки, но 22 февраля попозже, с двух до четырех.

А новой лавке на Красноармейском, 11, дегустации станут регулярными.

Джерки, кнуты, ребрышки, ушки, рулька - лазаревская кулинария может оказаться очень кстати для дам, желающих побаловать своих кавалеров. А тем, придя в себя к 8 марта, стоит обратить внимание на "Боярскую" буженину, пастрому, корейку и прочие деликатесы, делающие праздничный стол особенно изысканным.

Впрочем, как и всегда, полный ассортимент "Лазаревского" доступен на https://store.lazarevo.ru/

Однако, ПХ "Лазаревское" приглашает не только покупателей, но и продавцов. Вакансии открыты в Туле, Щекино, Заокске. Расширение торговой сети естественно влечет за собой увеличение сотрудников. Впереди весна, требуются механизаторы, слесари, сварщики, водители. Полностью подробности по телефону +7 (910) 704-00-75 или kadr@lazarevo.ru. Но вот особая деталь: сотрудникам предприятия полагается соцпакет, включающий, в том числе, и квоты на продукцию собственных магазинов.