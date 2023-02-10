Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2023 9:07

Жителям двух подъездов пострадавшего дома в Ефремове разрешили вернуться домой

Итоги обследования комплексом «Струна» показали их безопасность
Игорь КОПЫТОВ
Жителям двух подъездов пострадавшего дома в Ефремове разрешили вернуться домой

Жителям двух подъездов пострадавшего дома в Ефремове разрешили вернуться домой

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Для жителей подъездов третьего и четвертого подъездов дома по улице Химиков в Ефремове, пострадавшего от взрыва бытового газа, угроз нет, поэтому они могут вернуться домой. Несущие конструктивные элементы не пострадали - такой вывод сделан на основе заключений специализированных организаций.

В этих подъездах не отключали электричество, воду, канализацию. А после испытания внутреннего газопровода и оборудования в каждой квартире возобновят и подачу газа.

Напомним, в результате взрыва газа в доме 7 февраля, обрушился первый подъезд. Погибли 8 человек, трое пострадали. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

ЧПИнтересное