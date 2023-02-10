Жителям двух подъездов пострадавшего дома в Ефремове разрешили вернуться домой
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Для жителей подъездов третьего и четвертого подъездов дома по улице Химиков в Ефремове, пострадавшего от взрыва бытового газа, угроз нет, поэтому они могут вернуться домой. Несущие конструктивные элементы не пострадали - такой вывод сделан на основе заключений специализированных организаций.
В этих подъездах не отключали электричество, воду, канализацию. А после испытания внутреннего газопровода и оборудования в каждой квартире возобновят и подачу газа.
Напомним, в результате взрыва газа в доме 7 февраля, обрушился первый подъезд. Погибли 8 человек, трое пострадали. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.