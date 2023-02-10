Жителям двух подъездов пострадавшего дома в Ефремове разрешили вернуться домой Фото: Игорь КОПЫТОВ

Для жителей подъездов третьего и четвертого подъездов дома по улице Химиков в Ефремове, пострадавшего от взрыва бытового газа, угроз нет, поэтому они могут вернуться домой. Несущие конструктивные элементы не пострадали - такой вывод сделан на основе заключений специализированных организаций.

В этих подъездах не отключали электричество, воду, канализацию. А после испытания внутреннего газопровода и оборудования в каждой квартире возобновят и подачу газа.

Напомним, в результате взрыва газа в доме 7 февраля, обрушился первый подъезд. Погибли 8 человек, трое пострадали. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.