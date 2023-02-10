Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье10 февраля 2023 8:45

Коронавирус в Тульской области: 78 новых случаев заболевания за последние сутки на 10 февраля

Показатель заболеваемости с небольшим колебанием остается на прежнем уровне
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 78 новых случаев заболевания за последние сутки на 10 февраля

Коронавирус в Тульской области: 78 новых случаев заболевания за последние сутки на 10 февраля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 10 февраля, 90 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 927 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 8 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 189 270 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 360 жителей региона.

Коронавирус Covid-19Интересное