Коронавирус в Тульской области: 78 новых случаев заболевания за последние сутки на 10 февраля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 10 февраля, 90 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 927 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 8 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 189 270 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 360 жителей региона.