Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Ефремове навещают домашних питомцев, оставленных в квартирах

Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Ефремове навещают домашних питомецев, оставленных в квартирах Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Ефремове после обрушения подъезда из-за взрыва газа на улице Химиков, 2, при срочной эвакуации пятиэтажки многие жильцы оставили своих домашних питомцев в квартирах. Как сетовал нашему корреспонденту в первую ночь после трагедии находившийся в пункте временного размещения пенсионер Геннадий Александрович Колин из четвертого подъезда:

- Дома кот голодный остался. Завтра с утра пойду его накормлю. Не знаю только, пустят ли?

Пустили. Равно как и других жильцов к своим животинкам. Только при обязательном условии — до квартиры всех сопровождают сотрудники полиции, находящиеся сейчас в оцеплении вокруг дома на случай пресечения попыток мародерства.

Но повезло не всем. Так, хозяева двух трецветных кошек заходили в квартиры, но животных там не нашли. Возможно, кошки испугались и выбежали на улицу. Возможно до сих пор прячутся где-то в жилье. Их разыскивают через соцсети, обращаясь ко всем с просьбой сообщить при обнаружении во дворах по тел. +7(903)658-24-99.

Разыскивается кошка. Фото: соцсети