Без смертей и госпитализаций: в Тульской области продолжает улучшаться коронавирусная статистика Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 30 октября, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 31 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 186 109 пациентов. Госпитализаций с осложнениями болезни за эти сутки в регионе не зафиксировано.

92 человека выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего успешно преодолели болезнь 179 415 человек.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, сегодня также не зарегистрировано, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 333 человека.