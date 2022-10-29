На 29 октября В Тульской области за сутки выявили 35 новых заболевших коронавирусом Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 29 октября, 11:15, за сутки в Тульской области выявили 35 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 186 078 пациентов. Госпитализаций с осложнениями болезни за эти сутки в регионе зафиксировано 3 случая.

95 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего в регионе отмечено 179 323 случая выздоровления.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 333 человека.