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Здоровье29 октября 2022 11:00

На 29 октября В Тульской области за сутки выявили 35 новых заболевших коронавирусом

95 человек выздоровели от коронавируса за этот же период
Источник:kp.ru
На 29 октября В Тульской области за сутки выявили 35 новых заболевших коронавирусом

На 29 октября В Тульской области за сутки выявили 35 новых заболевших коронавирусом

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 29 октября, 11:15, за сутки в Тульской области выявили 35 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 186 078 пациентов. Госпитализаций с осложнениями болезни за эти сутки в регионе зафиксировано 3 случая.

95 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего в регионе отмечено 179 323 случая выздоровления.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 333 человека.

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