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Происшествия29 октября 2022 10:04

В Тульской области ВАЗ столкнулся с тепловозом: один человек погиб, двое пострадали

Авария произошла в Дубенском районе вечером 28 октября
Источник:kp.ru
В Тульской области ВАЗ столкнулся с тепловозом: один человек погиб, двое пострадали

В Тульской области ВАЗ столкнулся с тепловозом: один человек погиб, двое пострадали

Фото: материалы пресс-служб

28 октября в 20:15 в службу спасения сообщили о ДТП, которое произошло на железнодорожном переезде на перегоне "Упа-Ханино" в деревне Батьково Дубенского района Тульской области.

По предварительной информации, там столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2114 и тепловоз. На месте происшествия работали сотрудники МЧС России и скорой медицинской помощи.

В результате происшествия среди ехавших в автомобиле пострадали два человека, один погиб. Команда тепловоза не пострадала.

На движение поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло.

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