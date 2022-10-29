В Тульской области ВАЗ столкнулся с тепловозом: один человек погиб, двое пострадали Фото: материалы пресс-служб

28 октября в 20:15 в службу спасения сообщили о ДТП, которое произошло на железнодорожном переезде на перегоне "Упа-Ханино" в деревне Батьково Дубенского района Тульской области.

По предварительной информации, там столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2114 и тепловоз. На месте происшествия работали сотрудники МЧС России и скорой медицинской помощи.

В результате происшествия среди ехавших в автомобиле пострадали два человека, один погиб. Команда тепловоза не пострадала.

На движение поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло.