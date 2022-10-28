За сутки в Тульской области на 28 октября коронавирусом заразился 41 человек Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 28 октября, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 41 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 186 043 пациента. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 6 человек.

85 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего успешно преодолели болезнь 179 228 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 332 человека.