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Общество28 октября 2022 8:10

В Тульской области удовлетворением потребностей военных в перевозках займется региональный Минтранс

Соответствующий документ подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Источник:kp.ru
В Тульской области удовлетворением потребностей военных в перевозках займется региональный Минтранс

В Тульской области удовлетворением потребностей военных в перевозках займется региональный Минтранс

Фото: Архив "КП"

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области поручили заняться работой по удовлетворению потребностей в перевозках для военнослужащих. Соответствующий документ подписал губернатор региона Алексей Дюмин, приказ уже опубликован на портале правовых актов.

На эти цели выделят средства из регионального бюджета, а работать Минтранс Тульской области будет по заявкам от военных организаций, расположенных на территории региона.

Указ вступает в силу с 27 октября.

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