В Тульской области удовлетворением потребностей военных в перевозках займется региональный Минтранс Фото: Архив "КП"

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области поручили заняться работой по удовлетворению потребностей в перевозках для военнослужащих. Соответствующий документ подписал губернатор региона Алексей Дюмин, приказ уже опубликован на портале правовых актов.

На эти цели выделят средства из регионального бюджета, а работать Минтранс Тульской области будет по заявкам от военных организаций, расположенных на территории региона.

Указ вступает в силу с 27 октября.