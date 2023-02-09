Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 февраля 2023 14:02

Почти полторы сотни оконных рам установят в пострадавших от взрыва домах в Ефремове Тульской области

Работы уже ведутся согласно распоряжению губернатора
Игорь КОПЫТОВ
Почти полторы сотни оконных рам установят в пострадавших от взрыва домах в Ефремове Тульской области

Почти полторы сотни оконных рам установят в пострадавших от взрыва домах в Ефремове Тульской области

Фото: соцсети

В Ефремове сформирован список квартир в попавших под взрывную волну домах, которые нуждаются в замене оконных и балконных рам. Все затраты на их приобретение и установку взяла на себя местная администрация.

Так, в ближайшее время в пострадавших зданиях будет установлено 32 деревянных, 37 пластиковых, 19 подъездных и 42 балконных рам.

ТАК ЖЕ ПО ТЕМЕ

Пункт сбора помощи для пострадавших от взрыва газа открыли в Ефремове Тульской области (подробности)

Взорвавшийся дом в Ефремове находится под круглосуточной полицейской охраной от мародеров (подробности)

ЧПИнтересное