Почти полторы сотни оконных рам установят в пострадавших от взрыва домах в Ефремове Тульской области Фото: соцсети

В Ефремове сформирован список квартир в попавших под взрывную волну домах, которые нуждаются в замене оконных и балконных рам. Все затраты на их приобретение и установку взяла на себя местная администрация.

Так, в ближайшее время в пострадавших зданиях будет установлено 32 деревянных, 37 пластиковых, 19 подъездных и 42 балконных рам.

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