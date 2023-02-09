Пункт сбора помощи для пострадавших от взрыва газа открыли в Ефремове Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших из-за обрушения дома №2 на ул. Химиков открыли в здании городской администрации по адресу: ул. Свердлова, 43, кабинет 10. Он открыт по будням с 9:00 до 18:00. Телефон для справок 8 (48741) 6-07-77.

Все желающие помочь пострадавшим в результате взрыва газа могут принести средства личной гигиены, продукты, вещи.

Напомним, трагедия произошла 7 февраля. В результате сильные разрушения затронули первый подъезд, 8 человек погибли, 3 - пострадали, 7 - удалось спасти.