10 февраля в Туле электричество отключат в Пролетарском округе, в Октябрьском поселке и на Косой Горе
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, без света останутся жильцы улиц:
9:00 до 12:00 - ул. Карпова, 31-69 (нечётн.), 28-70 (чётн.); 9-й пр-зд, 48-58 (чётн.), 53-65 (нечётн.), 58-б, 60-б; 10-й пр-зд, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.); 11-й пр-зд, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.); ул. Кап. Громова, 8; ул. Кобзева, 59-65 (нечётн.), 60-64 (чётн.);
с 9:00 до 15:00 - ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22; ул. Шевченко, 13, 13-а, 14, 15, 15-а, 26, 28, 30, 30-а; ул. Леваневского, 1-9; ул. Головина, 1-12; ул. Станиславского, 43-49 (нечётн.), 48; ул. Пархоменко, 1-43 (нечётн.), 2-38 (чётн.), 43-а, 27-а;
с 9:00 до 16:00 - Яблочкова, 1-б; ул. Кауля, 11 к.3, 13 к.2; п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-72 (чётн.), 1-65 (нечётн.); ул. Зелёная, 7, 9; ул. Овражная, 3, 4, 5, 2-а; Чапаевский пр-зд, 2-16 (чётн.), 15-21 (нечётн.), 15-а, 14-а; Толстовский пр-зд, 2-18 (чётн.), 1-19 (нечётн.); ул. Вахрушева, 1-24; ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.); ул. Чкалова, 14, 16; п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 13, 14, 15, 16, 17; ул. Садовая, 44, 46, 48, 50, 52, 54; дер. Судаково: 1-й пр-зд Шмидта, 18; СНТ "Металлург-5"; пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.); ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.); ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 14-23; ул. Октябрьская, 132;
с 9:30 до 12:00 - ул. К. Маркса, 117-147 (нечётн.), 128-а, 119-а, 123-а, 148-а, 150-а, 128-154 (чётн.); ул. Калинина, 1, 3; ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2; ул. Епифанская, 126;
с 9:30 до 14:00 - 11-й пр-зд, 1-19 (нечё), 2-22 (чётн.); ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 31-53 (нечётн.); 2-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й Речной пр-зд, 1-10; ул. Красина, 76, 78, 80; ул. Речная, 1-9, 7-г; 1-й пр-зд, 20-39; 12-й пр-зд, 1-10;
с 9:30 до 17:00 - ул. Пролетарская, 26;
с 12:00 до 13:30 - ул. Бабякина, 2-12 (чётн.); ул. Кутузова, 151-175 (нечётн.); ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.); ул. Коксовая, 1, 2; ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4-а; ул. Подъёмная, 1-14; ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.);
с 13:30 до 16:00 - ул. Рудная, 11-а; ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-а, 2-32 (чётн.); Епифанское ш., 2-18 (чётн.).