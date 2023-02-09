Взорвавшийся дом в Ефремове находится под круглосуточной полицейской охраной от мародеров Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сергей Балтабаев обратился к жильцам пострадавшей от взрыва бытогового газа пятиэтажки на улице Химиков в Ефремове не беспокоиться за оставленное дома имущество.

Сейчас более двухсот прописанных в доме людей эвакуированы. Большинство остановились у своих родственников, услугами пунктов временного размещения воспользовались 12 человек.

Накануне сотрудники МЧС, напомним, начали обследовать здание комплексом «Струна» на возможные скрытые разрушения несущих конструкций. Результатом работы станет оценка дальнейшей судьбы дома - снос или восстановление.