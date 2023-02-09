В Туле иностранные граждане получают все услуги в миграционном центре в режиме "единого окна"

- Хочу в первую очередь отметить важность нашего отделения для своевременного выявления инфекционных заболеваний у мигрантов. Медицинское освидетельствование включает в себя осмотр врачами-специалистами и забор необходимых анализов.

Выданные медицинские заключения об отсутствии инфекционных заболеваний и отсутствии факта употребления иностранным гражданином наркотических и психотропных веществ являются необходимыми документами для дальнейшего оформления патента, РВП, ВНЖ и т.д.

С марта 2022г осуществляется приём граждан ЛНР, ДНР, Украины для прохождения медицинского освидетельствования и получения временного убежища, РВП, ВНЖ, гражданства.

Заведующая Отделением профилактических осмотров № 1 Анна Геннадьевна Черницкая

- А медицинское освидетельствование должны проходить все мигранты обязательно?

- Медицинское освидетельствование должны обязательно пройти все въезжающие в нашу страну граждане. Без прохождения медицинского освидетельствования в установленный законом срок, иностранный гражданин рискует стать нелегалом и обязан покинуть российскую федерацию.

- Кто в основном обращается в ваше отделение?

- Обычно это граждане работоспособного возраста. Но в последнее время много детей и пожилых людей, которые приезжают в нашу страну по программе переселения. Мы единственное в Тульском регионе отделение, которое принимает граждан Украины на бесплатной основе.

В Туле иностранные граждане получают все услуги в миграционном центре в режиме "единого окна".

- Что входит в медицинское освидетельствование?

- Оно включает в себя освидетельствование врачами-специалистами. Фтизиатр выдает заключение на основе флюорографического обследование легких, дерматовенеролог по результатам анализа крови на ИППП, инфекционист анализирует кровь на ВИЧ, а нарколог проверяет результаты анализа мочи на наркотические и психотропные вещества.

- Сколько времени занимает такая сдача анализов?

- Весь процесс освидетельствование занимает примерно 30 минут и на следующий день выдается медицинское заключение о состоянии здоровья. Но если человеку нужны эти данные в короткие сроки, или он по какой-то причине не может приехать повторно в Центр, то у нас есть дополнительная услуга. Курьер день в день после сдачи медицинских анализов и консультаций срочно отвозит материал в собственную лабораторию ГУЗ "ТОККВД" и это позволяет нам в этот же день получить готовый результат анализа и выдать медзаключение.

В Туле иностранные граждане получают все услуги в миграционном центре в режиме "единого окна".

- Чем ваше отделение профилактических медицинских осмотров отличается от подобных в нашем регионе?

- В первую очередь удобством и экономией времени - режим "единого окна". Здесь можно оформить от А до Я весь пакет услуг, которые требуются приезжим гражданам. Сначала у сотрудника миграционного центра он может получить все необходимые консультации. Далее он проходит медицинское освидетельствование. После сбора всех документов, если в них нет каких-то запретов, гражданин может оформить патент, РВП и т.д. Здесь, в одном месте, собраны все необходимые службы: сотрудники паспортно-визового сервиса, сотрудники миграционной службы и медицинская служба.

Весь процесс освидетельствование занимает примерно 30 минут

- А какие еще услуги вы оказывается иностранным гражданам?

- В отделении проводится вакцинация иностранных граждан от новой коронавирусной инфекции и от кори. Всем привитым мы выдаем сертификат и вносим в единую базу.

Без ложного пафоса можно сказать, что мы стоим на страже безопасности государства – мы не только обследуем мигрантов на все инфекции, но если выявляются заболевания, направляем на дообследование и лечение в специализированые медицинские организации. Отделение профосмотров работает ежедневно 5 дней в неделю и медицинское заключение пациент получает в кратчайшие сроки.

На примере передового опыта тульского Многофункционального центра организуются подобные в других регионах РФ.

Отделение профосмотров №1 на Рязанской, 5е:

ТЕЛЕФОН: 7(4872)21-64-58 доб. 1014

График работы

с 9.30 до 16.30 с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье - выходной.