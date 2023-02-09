Тульский «Арсенал» одержал победу над «Олимпиком» из Узбекистана Фото: материалы пресс-служб

Встреча в Белеке началась на равных. «Олимпик» высоко встречал нашу атакующую линию, из-за чего у туляков не всегда получалась комбинационная игра. Счет открыли ташкентцы. На 8-й минуте Жиянов красивым ударом из пределов штрафной поразил ворота Коченкова – 0:1. Туляки восстановили равенство благодаря эффектному голу Панченко, который попал точно в «девятку» - 1:1. Ближе к перерыву Манелов вывел арсенальцев вперед, отправив мяч в левый нижний угол – 2:1.

Вышедший на поле Шумских в самом начале второго тайма в красивом прыжке замкнул классный пас от углового флажка в исполнении Ткачева – 3:1. Однако спустя пару минут узбекский клуб сократил отставание - 3:2.

Но финальную точку все же поставили оружейники. Сделал это на 85-й минуте Изотов – 4:2.

Впереди «Арсенал» ждет третий этап подготовки к весенней части первенства, включающий контрольные матчи с «Краснодаром-2» и казахстанским «Атырау».