Семьям погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове выплатят по 1 миллиону рублей
Фото: Игорь КОПЫТОВ
На данный момент известно о восьми погибших при взрыве бытового газа 7 февраля в жилом доме по улице Химиков в городе Ефремове Тульской области. Еще семеро пострадали, трое из них сейчас находятся в больнице, один — в тяжелом состоянии. Поисково-спасательные работы продолжаются.
На прошедшем оперативном совещании в правительстве региона губернатор Алексей Дюмин объявил: «Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тысяч рублей. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тысяч рублей».
Глава региона поручил министерству финансов предусмотреть необходимые средства.
Также при взрыве были повреждены окна в соседних зданиях. Губернатор поставил задачу главе местной администрации в кратчайшие сроки привести все в порядок за счет бюджета.
Кроме того, по информации УМВД по тульской области, жителям Ефремова, в доме которых взорвался газ, при необходимости, помогут с оперативным восстановлением документов. Замена будет осуществлена без оплаты государственной пошлины.
Для получения этих услуг жильцам, в зависимости от вида утраченных документов, необходимо обратиться в любое подразделение МРЭО Госавтоинспекции либо в подразделение по вопросам миграции, расположенное на территории Тульской области.
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