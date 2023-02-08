Возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в Ефремове Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В настоящее время имеются сведения о 8 погибших, среди них четыре женщины. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, сотрудники МЧС при помощи строительной техники разбирают ранее заваленные осколками стеновых плит квартиры на втором этаже.

Сотрудники главного управления криминалистики СК РФ и судебно-экспертного центра проводят расследования по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

В настоящее время допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Изъято газоиспользующее оборудование на месте трагедии. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы.

Расследование обстоятельств обрушения части жилого дома поставлено на личный контроль председателем Следственного комитета России.

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