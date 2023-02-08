Возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в Ефремове Тульской области
Фото: материалы пресс-служб
В настоящее время имеются сведения о 8 погибших, среди них четыре женщины. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, сотрудники МЧС при помощи строительной техники разбирают ранее заваленные осколками стеновых плит квартиры на втором этаже.
Сотрудники главного управления криминалистики СК РФ и судебно-экспертного центра проводят расследования по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
В настоящее время допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Изъято газоиспользующее оборудование на месте трагедии. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы.
Расследование обстоятельств обрушения части жилого дома поставлено на личный контроль председателем Следственного комитета России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ефремове Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома
Данные о пострадавших уточняются (подробности).
В квартире сильно пахло газом: озвучена причина взрыва в Ефремове в Тульской области
В прокуратуре назвали газ причиной взрыва дома в Ефремове в Тульской области 7 февраля (подробности).
Людей все ещё ищут под завалами: опубликован список погибших при взрыве дома в Ефремове
Опубликован список погибших при взрыве дома в Ефремове 7 февраля 2023 год (подробности).
Очевидец трагедии в Ефремове: «Под завалами погибла семья, которую я хорошо знал»
Жителям обрушившегося дома предоставили временное жилье (подробности).