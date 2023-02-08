На месте взрыва бытового газа в Ефремове Тульской области обнаружено тело шестого погибшего Фото: материалы пресс-служб

Спасатели продолжают разбирать место разрушения в жилом доме по улице Химиков в Ефремове. В работах задействовано 408 человек и 114 единиц техники.

На данный момент удалось добраться до заваленных обломками квартир на втором этаже.

Извлечено тело шестого погибшего. Предположительно, это женщина. По оценкам специалистов экстренных служб, под завалами находятся еще тела погибших.

Итого, на данный момент известно о шести погибших, еще семеро пострадали, трое из них сейчас находятся в больнице, один — в тяжелом состоянии.

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