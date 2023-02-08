Самая большая школа региона готова к работе

Эта школа - самая крупная из построенных за последние годы. Она рассчитана на 1100 мест

Объект построен в рамках нацпроекта «Образование». На данный момент это самое крупное школьное образовательное учреждение региона: оно рассчитано на 1100 мест.

Новая школа откроет свои двери 1 сентября, но к приему детей здесь все готово уже сейчас. Масштабы проделанной работы впечатляют: в здании имеются профильные лаборатории по физике, химии и биологии, кабинеты технологии с возможностью 3D-печати, рекреационная зона с библиотекой, медицинский кабинет, комната психологической разгрузки и даже студия для школьного телевидения! Для всех кабинетов закуплено современное оборудование: словом, здесь есть все возможности для учеников не только получать глубокие знания, но и развивать свой творческий потенциал. Приятно поражает и спортивная инфраструктура учебного учреждения: здесь есть два спортзала с раздевалками и душевыми, скалодром, гимнастический и хореографический залы, а на внешней территории расположены большое футбольное поле, волейбольная площадка, беговая дорожка, зоны для воркаута и сдачи нормативов ГТО.

Эта школа - самая крупная из построенных за последние годы. Она рассчитана на 1100 мест

- Северная Мыза – новый, быстро развивающийся микрорайон Тулы. Для его жителей школа – долгожданный и нужный объект. Здесь детям будет не только комфортно и приятно учиться, но и проводить свой досуг, получать дополнительное образование, - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко сообщила, что площадь новой школы - 13,1 тыс. кв. м. Общее финансирование составило 1,5 млрд рублей. «Основная» часть здания – это 3 этажа, а все технические службы расположены в цокольном этаже. Всего в образовательном учреждении 49 кабинетов. Начальная школа расположена в отдельном блоке. Для групп продленного дня предусмотрены спальные помещения и игровая площадка, а на первом этаже расположена столовая на 400 мест. Уже открыта запись детей в школу, формируется штат сотрудников.

Сейчас в микрорайоне Северная Мыза школьного возраста достигли 334 его жителя, но всего через пару лет их количество должно увеличиться втрое, поскольку микрорайон продолжает расти. Поэтому данная школа на 1100 мест – пример работы на перспективу. Именно по такому принципу в Туле следует развивать новые районы: это одна из задач, которую ставит глава региона.

- С 2016 года в Тульской области построено пять новых школ, и до конца 2024 года будет возведено еще пять: в стадии строительства находится три подобных объекта, и в этом году мы приступаем к строительству еще двух школ на территории региона. По инициативе Президента РФ В. В. Путина мы участвуем в программе модернизации образовательных учреждений, и по ней уже отремонтировано 9 объектов. И в планах до 2025 года ремонт еще 19 учебных заведений, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Министр строительства Тульской области Кира Игнатчик рассказала о развитии Северной Мызы.

- Застройка данного микрорайона началась в 2017 году, общая площадь земельного участка 85 гектар, на котором предусмотрено строительство 61 многоквартирного дома общей жилой площадью 270 тыс. кв. м. На сегодня построено и введено в эксплуатацию 43 дома: 37 «трехэтажек» и шесть «девятиэтажек» – общей площадью 167,5 тыс. кв. м. Три из них введено в эксплуатацию в этом году. В плане застройки еще 18, два девятиэтажных дома планируется сдать в III квартале 2023 года, - отметила Кира Игнатчик.

Губернатор Алексей Дюмин напомнил, что ставил задачу обеспечения новых микрорайонов необходимой инфраструктурой.

- На данной территории уже с 2021 года действует новый возведенный детский сад на 240 мест. Здесь есть торговый центр 1500 кв. м., строится еще один, большего метража, на 4000 кв. м. - к концу года он будет сдан. Транспортную доступность обеспечивают три муниципальных маршрута, позволяющих местным жителям добраться в разные округа областной столицы. Дополнительных пожеланий в этом вопросе пока не поступало, но, если будут такие обращения, будем реагировать и решать этот вопрос. В микрорайоне действует амбулатория, где принимают терапевт, педиатр и фельдшер, работает процедурный кабинет. В Северной Мызе благоустроены придомовые территории, в мае планируется открытие сквера, посвященного знаменитому уроженцу Тулы, академику Валерию Легасову. Данный объект станет точкой притяжения для жителей микрорайона. Работу по развитию инфраструктуры будем продолжать, - сообщил глава администрации Тулы Илья Беспалов.

- Надо делать так, чтобы жители были довольны условиями проживания. Это главный критерий нашей работы, - подвел итог Алексей Дюмин.