Подробности трагедии в Ефремове: в злополучной квартире уже был подобный случай Фото: материалы пресс-служб

Пять жизней унесла трагедия в Ефремове, где оказался практически разрушенным подъезд жилого дома. Спасатели более, чем наполовину разобрали завалы.

В пострадавшем от взрыва пятиэтажном доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка. С подавляющим большинством из тех, кто отсутствовал накануне дома, удалось связаться. В первом подъезде, пострадавшем непосредственно от взрыва проживал 51 человек, среди которых 9 детей. Предварительно, эпицентр взрыва находился на 4 этаже.

По имеющейся информации, под конструкциями могут находиться еще трое человек - в квартире на четвертом этаже, где был эпицентр взрыва проживали пятеро рабочих птицефабрики «Воловский бройлер», снимавшие ее у двух пенсионерок. Один из арендаторов судим за кражу. Двое мужчин — 26 и 34-лет — в момент ЧП были дома, они пострадали. Личности остальных трех жильцов и их местонахождение сейчас устанавливаются.

По словам соседей, взрыв газа в квартире, в которой произошло ЧП во вторник, 7 февраля, происходил и несколько лет назад. Тогда погиб один из жильцов. Семья, которая проживала в данной квартире, вела асоциальный образ жизни.

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